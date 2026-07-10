Riccione si prepara al Summer Jazz: undici giorni di musica internazionale: grandi nomi e nuove sonorità

Dal 25 luglio al 4 agosto torna la kermesse dedicata al jazz e alla world music con concerti gratuiti, tre eventi speciali a pagamento e la nuova Astri Academy per giovani talenti

Countdown partito per uno degli appuntamenti più attesi ed acclamati del cartellone riccionese. Mancano infatti pochi giorni all’avvio ufficiale della nuova edizione di Prep Riccione Summer Jazz, la kermesse internazionale estiva che, dal 25 luglio al 4 agosto, accende i riflettori sui più importanti nomi della scena jazz e della musica mondiale: undici giorni consecutivi di concerti, contaminazioni culturali e grandi produzioni tra il jazz classico, la world music e la musica contemporanea sotto lo slogan “Preparati all’emozione”.





La grande novità di quest’anno, oltre alla ricca offerta di spettacoli completamente gratuiti affiancati da tre grandi eventi di punta a pagamento, è il focus sul tema delle “Voci”, intese come identità sonora e omaggio civile agli ottant’anni dal voto delle donne in Italia. I palcoscenici saranno diffusi nei luoghi simbolo della città: piazzale Ceccarini, piazzale Roma e l’affascinante cornice naturale dell’anfiteatro del parco degli Olivetani. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a partire dalle 21:15.



Tra le novità di quest’anno, la nascita dell’Astri Academy, un canale formativo permanente che, attraverso il format “Giovani per i Giovani”, offrirà borse di studio e masterclass in collaborazione con prestigiose accademie e conservatori. Durante gli undici giorni dell’evento, i giovani musicisti avranno il privilegio unico di confrontarsi con le star internazionali in cartellone e di accedere su selezione ad una importante borsa di studio offerta dalla prestigiosa Fondazione Gerry & Franca Mulligan.



Dal 25 luglio al 4 agosto, otto grandi serate a ingresso libero





Il sipario di Prep Riccione Summer Jazz 2026 si apre sabato 25 luglio con un’anteprima unica: l’energia travolgente della Sonora Junior Sax diretta da Domenico Luciano. Sul palco di piazzale Ceccarini, un muro di suoni composto da decine di sassofoni darà vita a un viaggio musicale senza confini, capace di unire la precisione tecnica del repertorio colto alla freschezza dell’improvvisazione e dei ritmi moderni. Un appuntamento imperdibile per scoprire l’eccellenza musicale campana in una cornice d’eccezione.





La serata prosegue con ConsPe Big Band con “Power to Love”. Il progetto musicale di Pino Jodice è un tributo a Jimi Hendrix e Miles Davis, arricchito dalla lectio magistralis di Luca Bragalini. Uno spettacolo visionario che esplora l’incontro mai avvenuto tra le due leggende, trasformando capolavori rock e jazz in una travolgente esperienza orchestrale, trasformando capolavori come Purple Haze e Voodoo Child in una moderna esperienza jazz.





L’esclusivo cartellone di Prep Riccione Summer Jazz prosegue con altri sette imperdibili appuntamenti a ingresso libero. Nella cornice di piazzale Ceccarini domenica 26 luglio un affascinante doppio set: l’apertura è affidata alle suggestive atmosfere del progetto “L’Aura” di Marcello Sutera & Desislava Kondova, a cui seguirà l’esibizione del raffinato Chihiro Yamanaka Trio, una delle formazioni più eleganti del panorama jazzistico attuale.



Lunedì 27 luglio l’energia si fa esplosiva grazie a Michele Papadia, che salirà sul palco guidando l’Out of Gravity 5tet; per l’occasione, il leader sarà affiancato da due autentici fuoriclasse del jazz italiano, la tromba di Fabrizio Bosso e il sassofono di Francesco Bearzatti.



Il giorno successivo, martedì 28 luglio, lo spazio si apre alla sperimentazione e all’improvvisazione pura con lo spettacolo “Liberi” firmato da Antonello Salis e Simone Zanchini, una performance che lascerà poi il testimone all’esibizione d’avanguardia della New Naif Orchestra insieme a Stefano Tamborrino.





La programmazione in piazzale Ceccarini riprende giovedì 30 luglio sotto il segno della world music e del fascino caraibico: sul palco salirà la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza, pronta a travolgere il pubblico con la freschezza, l’eleganza e il ritmo del suo show “Alamar”.



Sabato 1 agosto, sempre sul palco di piazzale Ceccarini, in scena ci saranno le sonorità ricercate e contemporanee dell’Emma Smith 4tet, un appuntamento che farà da preludio alla grande produzione orchestrale del giorno successivo.

La serata di domenica 2 agosto sarà interamente dedicata alla memoria storica del nostro patrimonio musicale con il commovente omaggio a Benny Goodman e Artie Shaw proposto dalla The Swingers Orchestra. Il concerto, intitolato al pilastro del jazz italiano Gaspare Tirincanti, vedrà salire sul palco una vera e propria parata di stelle, tra cui spiccano i nomi di Gianluigi Trovesi e Paolo Tomelleri.





Il festival si sposterà infine nella grandiosa cornice di piazzale Roma per il suo atto conclusivo. Martedì 4 agosto il gran finale a ingresso libero sarà affidato alla travolgente carica interpretativa di Serena Brancale. L’artista presenterà le tappe del suo “Sacro Tour”, una speciale coproduzione nata in sinergia con Riccione Music City, regalando alla città una chiusura indimenticabile e ricca di calore.





Tre appuntamenti esclusivi in cartellone: Noa, Stefano Bollani e i Buena Vista Social Club





Per l’edizione 2026 Prep Riccione Summer Jazz si arricchisce di tre appuntamenti esclusivi a pagamento, distribuiti lungo gli undici giorni della kermesse.

Il primo di questi eventi di punta si terrà mercoledì 29 luglio in piazzale Ceccarini, dove salirà sul palco la straordinaria interprete internazionale Noa con il suo acclamato progetto “The Giver and the See”. Si tratta di un lavoro che segna una svolta artistica, in collaborazione con il pianista Ruslan Sirota. Il pianoforte introduce nuove possibilità espressive, ampliando la dimensione sonora e valorizzando la sua voce. I brani esplorano temi di cambiamento e rinascita, come “Fear and the River”, costruendo un concerto intenso e contemporaneo.





Tra gli appuntamenti più attesi e prestigiosi del festival spicca anche la serata di venerdì 31 luglio nella suggestiva arena dell'anfiteatro del parco degli Olivetani.

Il celebre pianista e compositore Stefano Bollani, insieme alla regista e attrice Valentina Cenni, guiderà il pubblico in un originale ed esclusivo connubio tra cinema e parole intitolato “Tutta vita”. Non un semplice concerto, ma un viaggio multidisciplinare intimo e travolgente in cui le immagini prima e le note live poi si fonderanno insieme in un solo racconto, regalando una delle serate di punta del festival.



Lunedì 3 agosto, i riflettori si accenderanno in piazzale Roma per accogliere le leggendarie atmosfere caraibiche di Cuba, portate in Riviera dal travolgente e storico live del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club. Il Grupo Compay Segundo, unico erede del successo mondiale che ha riscoperto la tradizione cubana vent’anni fa, porterà sul palco l’autentico spirito del progetto Buena Vista Social Club.

Tra i classici intramontabili come Chan Chan e le nuove composizioni dell’album “Vívelo”, gli spettatori potranno vivere l’emozione di un concerto che unisce storia e presente. Una formazione d’eccellenza, composta dai custodi della musica tradizionale cubana, per una serata di pura energia, ritmo e cultura internazionale.





I biglietti per i tre eventi a pagamento sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.it





Prep Riccione Summer Jazz è organizzato dall’Associazione musicale di promozione sociale Gaspare Tirincanti di Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura. Il direttore artistico della rassegna è Mario Marzi.



