Riccione, si riaccende dibattito sulla sicurezza: "Street Tutor? Servono vigilantes privati"

Azione Riccione: "I cittadini meritano risposte concrete, non slogan, mediatori sociali, cartelli e operazioni di propaganda"

I recenti fatti di cronaca avvenuti a Riccione suscitano riflessioni nella sezione della Perla Verde di "Azione". A provocare dubbi è anche il ricorso agli Street Tutor: "La nostra amministrazione, invece di utilizzare vigilantes privati in ausilio alle forze dell’ordine e alla polizia locale come avvenuto con efficacia in passato, ha ritenuto opportuno arruolare professionisti della mediazione sociale che a nostro avviso non porteranno nessuno beneficio". Dubbi che avrebbero espresso anche gli operatori commerciali.

Azione critica l'amministrazione comunale, parlando di fallimento sulla sicurezza: "A nulla sono serviti i nostri appelli per la convocazione di consigli comunali aperti sulla sicurezza. A nulla sono servite le nostre proposte che in questi anni abbiamo formulato con spirito di collaborazione. Il vero danno d'immagine per Riccione non sono le denunce dell'opposizione, ma gli anni persi da un'amministrazione che ha preferito negare i problemi invece di affrontarli. Quando chiedevamo un confronto pubblico sulla sicurezza ci veniva letteralmente riso in faccia e veniva sostenuto che tutto andasse bene. Oggi, di fronte ad auto vandalizzate, risse e violenze, quella posizione appare non solo sbagliata ma profondamente irresponsabile. I cittadini meritano risposte concrete, non slogan, mediatori sociali, cartelli (riferimento ai cartelli Pro Fakir esposti in consiglio comunale, ndr) e operazioni di propaganda".

"A questo punto ci auguriamo che le elezioni arrivino prima possibile e che già dalla prossima stagione estiva un’amministrazione diversa da questa possa prendere provvedimenti più efficaci per arginare un problema che oggi è sotto gli occhi di tutti" , chiosa Azione.