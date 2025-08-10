Riccione: si sente male mentre nuota, donna muore in ambulanza

Sembrava essersi ripresa, ma durante il trasporto in ambulanza ha avuto un arresto cardiaco

Una tranquilla domenica è sfociata in tragedia sulla spiaggia di Riccione, nei pressi dello stabilimento balneare 91. Intorno alle 19:30, una donna di 75 anni, residente in zona, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua.

Alcuni bagnanti, notando le difficoltà, hanno allertato immediatamente i soccorsi. La donna è stata riportata a riva e sottoposta a manovre di rianimazione. Sembrava essersi ripresa, ma durante il trasporto in ambulanza ha avuto un arresto cardiaco e, nonostante gli ulteriori tentativi dei sanitari, è deceduta.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso e non si esclude che venga disposta un’autopsia.