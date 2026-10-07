Riccione si tinge di turchese per la Giornata della dislessia

Giovedì il Palazzo del Turismo sarà illuminato per la campagna "Uniti per la dislessia", dedicata alla sensibilizzazione sul disturbo

Una luce turchese accenderà giovedì 8 ottobre il Palazzo del Turismo di Riccione. La città aderisce alla campagna internazionale "Uniti per la dislessia", promossa dall'Organizzazione internazionale dislessia e famiglia con il sostegno dell'Associazione italiana dislessia, in occasione della Giornata internazionale dedicata alla dislessia.

L'iniziativa punta a richiamare l'attenzione su un disturbo del neurosviluppo che si manifesta principalmente con difficoltà nella lettura accurata e fluente. Secondo le stime riportate nella campagna, la dislessia riguarda circa il 10 per cento della popolazione mondiale e, in Italia, coinvolge centinaia di migliaia di studenti e adulti. Nonostante la sua diffusione, la dislessia resta spesso una condizione difficile da riconoscere. Una diagnosi che arriva tardi e la mancanza di strumenti adeguati possono infatti incidere sul percorso scolastico, con possibili ripercussioni anche sul piano emotivo. Tra le conseguenze vengono indicate difficoltà negli studi, abbandono scolastico, calo dell'autostima e ansia da prestazione, soprattutto tra i più giovani.

La Giornata internazionale nasce proprio con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e contrastare i pregiudizi. La luce turchese del Palazzo del Turismo diventa così un segnale visibile per portare il tema nello spazio pubblico e ricordare l'importanza di riconoscere tempestivamente il disturbo. Diagnosi precoce, metodologie didattiche inclusive e collaborazione tra famiglie, scuola e servizi sanitari possono infatti aiutare bambini e ragazzi con dislessia ad affrontare il percorso di studi valorizzando le proprie capacità. L'adesione di Riccione alla campagna "Uniti per la dislessia" affida quindi all'illuminazione di uno dei luoghi simbolo della città un messaggio semplice: rendere più conosciuta una condizione che, proprio perché spesso non immediatamente visibile, può essere ancora difficile da riconoscere.