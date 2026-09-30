Riccione, soccorso in mare e maxiemergenze: arriva il congresso nazionale Sismax

Dal 21 al 23 ottobre la città ospiterà formazione e simulazioni. Il 22 ottobre un peschereccio in avaria sarà al centro di una grande esercitazione sulla spiaggia

Un peschereccio in avaria, l'equipaggio da mettere in salvo e una macchina dei soccorsi chiamata a intervenire in uno scenario complesso. Sarà questa la situazione simulata il 22 ottobre a Riccione, dove si svolgerà la terza edizione del Congresso Nazionale "Sistema Integrato di Soccorso in Maxiemergenza", promosso in collaborazione con l'associazione Sismax.

Il congresso si terrà dal 21 al 23 ottobre al Palazzo del Turismo e avrà uno dei suoi momenti principali proprio nell'esercitazione di giovedì 22. L'area tra piazzale Roma e la spiaggia diventerà per l'intera giornata un campo operativo: dalle 8 alle 18 verranno simulate le procedure necessarie per affrontare un'emergenza in mare, mettendo alla prova il coordinamento tra le diverse realtà coinvolte.

Nello scenario interverranno personale sanitario, Capitaneria di Porto, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e Asl della Romagna. L'obiettivo sarà verificare sul campo le procedure di triage, primo soccorso e gestione di situazioni caratterizzate da più esigenze contemporaneamente, con particolare attenzione al coordinamento tra gli operatori. L'appuntamento non sarà però soltanto un'esercitazione. L'intesa biennale per il periodo 2026-2027 prevede infatti anche una serie di attività formative rivolte al territorio. Gli esperti di Sismax metteranno a disposizione gratuitamente corsi di aggiornamento per il personale della Polizia locale e della Protezione civile di Riccione.

Il congresso porterà inoltre in città medici, operatori e professionisti della sicurezza provenienti da diverse parti d'Italia. Sono previste anche attività rivolte a studenti ed enti del terzo settore, oltre a momenti di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza sui temi della prevenzione e del soccorso. "Abbiamo scelto di puntare con decisione sul potenziamento del turismo congressuale per offrire alla nostra città opportunità di sviluppo e presenze durante tutto l'anno", spiega la sindaca Daniela Angelini. Secondo la prima cittadina, ospitare un appuntamento nazionale dedicato alle maxiemergenze consente da una parte di valorizzare le strutture e il sistema ricettivo, dall'altra di aumentare la formazione degli operatori della sicurezza e proporre alla città un appuntamento di interesse sociale e scientifico.

Per il presidente di Sismax Alessio Lubrani, invece, la collaborazione con Riccione rappresenta anche un'occasione per trasformare le nuove indicazioni sulla gestione delle maxiemergenze in strumenti concreti per chi opera sul campo. Nel 2026, spiega, sono state pubblicate le prime Raccomandazioni di Buona Pratica Clinico-Assistenziale sulle maxi-emergenze, frutto del coordinamento dell'associazione, del contributo di 33 società scientifiche e della supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obiettivo indicato da Sismax è ora quello di portare queste indicazioni nella formazione degli operatori e nei sistemi di emergenza, attraverso momenti teorici e pratici. "Siamo quindi particolarmente felici di proseguire, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con Riccione", sottolinea Lubrani, evidenziando il valore della preparazione condivisa di fronte a scenari di maxi-emergenza.