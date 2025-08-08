Riccione, sorpreso a forzare il finestrino del Suv: "Volevo prendere solo la bottiglia d'acqua"

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri in viale Torino

Ieri pomeriggio (giovedì 7 agosto) i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 18enne tunisino per l'ipotesi di reato di tentato furto. Il giovane è stato notato da una pattuglia tra gli stabilimenti balneari 32 e 33, in viale Torino, mentre armeggiava attorno a un Suv parcheggiato sul lungomare. Accortosi dei Carabinieri, il 18enne ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato fermato. Nello zaino aveva un paio di cesoie e un grosso cacciavite, inoltre il finestrino anteriore del lato passeggero era stato forzato. Il 18enne ha riferito di essersi introdotto all'interno dell'abitacolo per prendere una bottiglia d'acqua. La giustificazione non gli ha evitato l'arresto. Inoltre il ragazzo nordafricano è risultato privo di documenti, di fissa dimora ed era irregolare sul territorio italiano. Sul suo capo anche un avviso orale di pubblica sicurezza emesso dal Questore di Reggio Emilia qualche settimana fa.



