Riccione sostiene lo sport giovanile: 25 mila euro di voucher per aiutare le famiglie

Pubblicato il bando per l’annualità 2026/2027: contributi da 200 euro per iscrizioni e attività sportive dei ragazzi, con priorità ai nuclei in difficoltà economica

L’Amministrazione comunale di Riccione conferma e rinnova il proprio impegno a favore dello sport giovanile e dell’inclusione sociale, offrendo un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico e proseguendo un’azione concreta di promozione del benessere della comunità e di valorizzazione della pratica sportiva come strumento di crescita educativa, sociale e personale.

A conferma di questo impegno, è stato pubblicato l’avviso pubblico, con il relativo modulo di domanda, per l’assegnazione dei voucher destinati a sostenere le famiglie riccionesi nei costi della pratica sportiva e motoria dei giovani per l’annualità 2026/2027. L’iniziativa dà continuità a una misura già introdotta con successo lo scorso anno, confermandosi un importante strumento per favorire l’accesso allo sport.

“La città di Riccione crede fortemente nello sport come strumento di crescita, educazione, inclusione e benessere – dichiarano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola –. Per questo continuiamo a investire in misure che consentano a un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi di praticare attività sportiva, sostenendo concretamente le famiglie e valorizzando il ruolo fondamentale delle associazioni del territorio. Favorire l’accesso allo sport significa promuovere sani stili di vita, offrire opportunità di socializzazione e contribuire a prevenire il disagio giovanile e l’abbandono precoce della pratica sportiva. È un investimento sul presente e sul futuro della nostra comunità”.

Per l’annualità 2026/2027 l’Amministrazione ha stanziato complessivamente 25.000 euro, destinati all’erogazione di voucher che contribuiranno a coprire parte delle spese di iscrizione e frequenza ai corsi promossi dalle società sportive di Riccione. La misura rappresenta inoltre un importante sostegno per il tessuto sportivo cittadino. Beneficiari dell’intervento saranno infatti sia le famiglie sia le associazioni e società sportive dilettantistiche, gli enti del terzo settore e le Onlus operanti in ambito sportivo sul territorio comunale. Il contributo sarà liquidato direttamente alle società sportive presso cui i giovani svolgono l’attività, alleggerendo le famiglie dall’esborso immediato.

Requisiti e termini per richiedere il voucher

I destinatari finali del beneficio sono i giovani residenti nel Comune di Riccione che praticano attività sportiva nell’anno 2026/2027 fino al 31 dicembre 2026. L’iniziativa si rivolge ai nati tra il primo gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020. Particolare attenzione è riservata ai giovani con disabilità certificata, per i quali la fascia d’età è estesa fino ai nati nell’anno 2000. L’assegnazione è vincolata al rispetto delle soglie Isee: il nucleo familiare dovrà presentare un’attestazione compresa tra 0 e 20.000 euro, limite che si eleva fino a 28.000 euro in caso di figli con disabilità.

I beneficiari del voucher saranno individuati a seguito della definizione di una graduatoria per l’assegnazione di contributi del valore unitario di 200 euro, fermo restando l’importo complessivo dello stanziamento di 25.000 euro, e non dovranno aver fruito di altre misure analoghe concesse per le stesse prestazioni da enti statali, regionali o provinciali. Il voucher dovrà essere utilizzato per la partecipazione ai corsi e alle attività sportive organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede e operanti nella città di Riccione iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, gli enti del terzo settore di ambito sportivo iscritti al Runts e le Onlus di ambito sportivo iscritte al registro di settore.

La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la responsabilità genitoriale o da chi esercita la tutela legale, entro il 14 agosto 2026, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Riccione o via mail all’indirizzo [email protected].



