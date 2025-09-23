Riccione: spaccio al parco, arrestato 22enne con 14 dosi di cocaina

Fermato durante un controllo, aveva con sé cocaina suddivisi in 27 dosi e contanti

Un giovane albanese di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Riccione mentre cedeva droga al parco della Resistenza. Fermato durante un controllo, aveva con sé 14,5 grammi di cocaina suddivisi in 27 dosi e 370 euro in contanti. Il ragazzo ha sostenuto di essere un turista e di detenere la sostanza per uso personale, ma le giustificazioni non hanno convinto i militari. Difeso dagli avvocati Andrea Tura e Giuliano Renzi, è comparso in tribunale per la direttissima.