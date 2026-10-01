Riccione, sport e giovani: al Tennis Club si parla di passione senza pressione

Il progetto “Sana cultura sportiva” ha già coinvolto oltre 5mila studenti.

Nell’ambito della Wellness Week, promossa dalla Wellness Foundation Technogym, la Club House del Tennis Club Riccione ha ospitato, martedì 29 settembre, un intenso e partecipato incontro dedicato al valore educativo e sociale dello sport, con un focus interamente rivolto al mondo femminile.

Al centro del dibattito il tema “Sana cultura sportiva: passione e non pressione – Aspirare ad ispirare”, una riflessione profonda sulla necessità di promuovere una pratica agonistica e giovanile lontana dall’ossessione del risultato a ogni costo, capace invece di mettere al primo posto la crescita armonica, il benessere psicofisico e il valore dell'esempio.

L’evento, cui ha preso parte anche l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola, ha visto il confronto sinergico tra protagoniste ed esponenti di diverse discipline del territorio — dal tennis al karate, dal judo ai pattini in linea —, che hanno condiviso le proprie esperienze sul campo, confermando come lo sport rappresenti un pilastro fondamentale per la costruzione di una società più consapevole e inclusiva.

L’appuntamento si inserisce nella più ampia cornice del progetto “Sana cultura sportiva”, ideato e curato da Fabrizio Serafini, direttore della scuola tennis del Tennis Club Riccione, maestro e formatore Fitp (Federazione italiana tennis padel), nonché fondatore dell’Osservatorio socio-filo-pedagogico sportivo di Riccione e ambassador della Wellness Valley.

Un percorso di ricerca e formazione straordinario che ha già coinvolto oltre 5.000 studenti dalle scuole medie alle superiori, approdando fino alla scuola nazionale per tecnici del Coni/Fitp a Roma. Il progetto è racchiuso nell’omonimo libro di Serafini — giunto alla seconda edizione e accolto persino nella prestigiosa biblioteca del tempio del tennis di Wimbledon —, un testo che si propone come guida per allenatori, educatori, dirigenti e famiglie.



