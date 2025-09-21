Riccione, stalking e minacce dalla compagna: "Ti distruggo la vita"

Aggressioni, minacce e stalking, le accuse a cui deve rispondere in tribunale

"Ti distruggo la vita", "Ti rovino": queste sono solo alcune delle minacce che un 56enne di Riccione ha subito dalla compagna, un'imprenditrice di 54 anni. L'uomo ha sporto denuncia dopo aver subito stalking e violenze dalla donna, animata dalla gelosia. Lo riporta Corriere Romagna.

La 54enne era convinta che lui la tradisse con una giovane dipendente del residence di proprietà della famiglia dell'imprenditrice, nel quale lui lavorava come segretario. Avrebbe dunque cominciato a minacciarlo con messaggi e telefonate. Questi comportamenti sarebbero sfociati anche in un'aggressione fisica, avvenuta nel gennaio scorso. La donna, dopo averlo minacciato di morte, strappatogli il telefono dalle mani e chiamato la dipendente con cui pensava avesse una relazione, gli avrebbe morso violentemente il braccio sinistro, causandogli ferite che sono guarite dopo tre giorni.

Fino a marzo questi episodi sono continuati anche davanti agli ospiti e al personale del residence. L'uomo era costretto a dormire in camera sua chiuso a chiave per paura che la donna lo aggredisse. Una situazione insostenibile che spinse il 56enne a rifugiarsi dai genitori nel Cesenate, dove vive tuttora. Da quel giorno, la donna ha cambiato la serratura, impedendogli di rientrare nell'abitazione per riprendersi i suoi effetti personali. Tra questi, il suo pc personale che la 54enne avrebbe più volte controllato accedendo a WhatsApp Web e scorrendo tutti i messaggi, violando la sua privacy. Tutta questa situazione aveva minato la salute psicologica dell’uomo, costretto così a ricorrere ad una cura di psicofarmaci e sedute dall’analista. A luglio, dopo l’ennesima aggressione, venne anche ricoverato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di otto giorni per “ansia reattiva”.

L'uomo, difeso dall'avvocato Simone Campolattano del foro di Rimini, ha infine denunciato la donna che è accusata di stalking, minacce, violenza privata e lesioni personali. Nei giorni scorsi si sono chiuse le indagini preliminari coordinate dal pm Davide Ercolani. Ora toccherà quindi alla Procura decidere se esercitare l’azione penale, portando a un rinvio a giudizio o a una citazione diretta, oppure se richiedere l’archiviazione del caso.