Riccione: stessa città, stesso hotel e stessa spiaggia. Da 44 anni, i coniugi Simoncelli in vacanza nella Perla Verde

Il riconoscimento è arrivato a sorpresa, nel giorno dei festeggiamenti per il 90esimo compleanno di Carlo

Cinquantadue estati, sempre nello stesso luogo del cuore: Riccione. È questa la straordinaria storia di fedeltà e affetto che lega Carlo e Lina Simoncelli - residenti a Lizzana di Rovereto - alla Perla verde dell’Adriatico. Una storia che ha ricevuto ieri il riconoscimento speciale di “Ambasciatori di Riccione nel mondo”, un attestato di stima e gratitudine consegnato dall’assessore al Turismo Mattia Guidiper celebrare oltre mezzo secolo di amore incondizionato per la città.

La consegna del riconoscimento è avvenuta presso la spiaggia 41, storico punto di riferimento per Carlo e Lina, da 44 anni clienti fedeli del bagnino Severino, con il quale nel tempo si è instaurato un rapporto di stima, affetto e amicizia. Ma il momento è stato reso ancora più emozionante da un dettaglio speciale: il riconoscimento è arrivato a sorpresa, nel giorno in cui Carlo, che è nato l’11 luglio 1935, ha festeggiato il suo 90esimo compleanno, circondato dall’abbraccio della sua splendida famiglia composta da figli, nipoti e pronipoti.

La sorpresa è stata accolta con grande emozione e gratitudine: per Carlo e Lina, Riccione non è solo una meta turistica, ma un vero e proprio luogo dell’anima. È qui che, anno dopo anno, scelgono di tornare per l’atmosfera familiare, l’accoglienza calorosa, il senso di sicurezza e la serenità che solo questa città – insieme a Severino e al suo stabilimento balneare – sa offrire. Da 40 anni ospiti fedeli anche dell’Hotel Magda, i coniugi Simoncelli rappresentano al meglio quel turismo affettivo e autentico che rende Riccione una destinazione speciale.

La festa per i 90 anni di Carlo è iniziata proprio sulla spiaggia 41, tra gli ombrelloni di Severino, ed è proseguita in compagnia della famiglia che non lo lascia mai solo. Un compleanno speciale, in un luogo speciale, celebrato con il titolo di “Ambasciatori di Riccione nel mondo” e che suggella una storia d’amore lunga una vita: quella tra i coniugi Simoncelli e Riccione.