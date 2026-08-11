Riccione, stop all’erba troppo alta: multe fino a 500 euro

Scatta l'ordinanza della sindaca Angelini: proprietari e gestori dovranno provvedere alla pulizia dei terreni privati fino al 15 ottobre. Nel mirino anche sterpaglie, siepi e rami

Stop a erba alta, sterpaglie e vegetazione incolta nei terreni privati. La sindaca Daniela Angelini ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che impone interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione su tutte le aree private del territorio comunale. Il provvedimento riguarda in particolare le zone vicine ad abitazioni, strade, marciapiedi, parcheggi e percorsi pedonali, dove la vegetazione non curata può ridurre la visibilità, ostacolare la circolazione e creare problemi di sicurezza. Sono interessate anche aree agricole non coltivate, lotti inedificati, aree verdi urbane, pertinenze di edifici, strutture ricettive e produttive e cantieri.

A dover intervenire sono proprietari, conduttori, amministratori di condominio, responsabili dei cantieri e gestori delle attività. Oltre allo sfalcio dell’erba, è richiesta la rimozione di sterpaglie e residui vegetali, la potatura di siepi e arbusti e il taglio dei rami che sporgono su spazi pubblici o di uso pubblico. Gli interventi dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’ordinanza, fino al 15 ottobre 2026. L’obiettivo è prevenire situazioni di degrado, problemi igienico-sanitari, la proliferazione di insetti e animali nocivi e il rischio di incendi.

I controlli saranno effettuati dalla Polizia locale e dagli altri organi competenti. Per chi non rispetterà le disposizioni è prevista una multa da 25 a 500 euro, mentre nei casi in cui emergano ipotesi di reato sarà informata l’Autorità giudiziaria. L’ordinanza si inserisce nella più ampia strategia del Comune sul verde urbano. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato anche disposizioni sulla dotazione minima di alberi e arbusti nei progetti edilizi privati, con l’obiettivo di aumentare il patrimonio verde, contrastare le isole di calore e migliorare la qualità ambientale della città.