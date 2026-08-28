Riccione, “Storia e storie in spiaggia”: 16 appuntamenti e centinaia di giovani coinvolti

La rassegna della Biblioteca comunale e del Museo del Territorio ha portato letture, laboratori e attività educative negli stabilimenti balneari della città per tutta l’estate

Un viaggio lungo tutta l’estate, con i piedi sulla sabbia e tante storie avvincenti da ascoltare e curiosità da scoprire. Si è chiusa ieri pomeriggio, giovedì 27 agosto, l’amatissima rassegna culturale itinerante “Storia e storie in spiaggia”, a cura della Biblioteca comunale di Riccione e del Museo del Territorio. Un percorso fatto di letture animate e laboratori didattici pensati per bambini e ragazzi che ha trovato casa, due volte alla settimana, negli stabilimenti balneari di Riccione.

Quella del 2026 è stata un’edizione straordinaria con 16 appuntamenti, dal 7 luglio a fine agosto, ospitati da altrettanti stabilimenti balneari riccionesi, da nord a sud del litorale, e centinaia di bambini e ragazzi, dai 5 ai 13 anni, coinvolti nelle diverse attività.

Fantasia, avventure e nuove scoperte hanno accompagnato ogni settimana d’estate i giovani ospiti sotto l’ombrellone, con una serie di appuntamenti dedicati a promuovere l’amore per la lettura, la curiosità per la storia e l’archeologia, trasformando l’estate in un periodo ricco di nuove esperienze educative e divertenti.

La rassegna si è sviluppata il martedì pomeriggio con le letture animate a cura delle lettrici della Biblioteca comunale e il giovedì pomeriggio con i laboratori didattici a cura del Museo del Territorio. Il progetto, che ha avuto una “menzione speciale” e un premio dalla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2020”, ha come obiettivo quello di promuovere la passione per la lettura e l’ascolto anche durante i mesi estivi, tradizionalmente meno dediti all’apprendimento, e proprio in quel luogo simbolo della vacanza: la spiaggia, sotto l’ombrellone. Il percorso itinerante ha abbracciato tutta la spiaggia di Riccione offrendo a ciascun bambino, cittadino e ospite della città, l’opportunità di godersi un momento spensierato e divertente in compagnia dei libri, dell’avventura e della storia.

“La forza del progetto risiede nel suo modello virtuoso e di rete: un’alleanza vincente tra istituzioni culturali e operatori turistici che ha attraversato il litorale riccionese da nord a sud – ha dichiarato la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa –. Il format dimostra ancora una volta come l’apprendimento possa fondersi perfettamente con il gioco e la spensieratezza delle vacanze. Conferma inoltre la progettualità e la capacità delle nostre istituzioni culturali, il Museo del Territorio e la Biblioteca comunale, di saper uscire dai propri luoghi deputati per farsi promotrici itineranti di cultura, amore per la scoperta e per la lettura”.







