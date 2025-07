Riccione, successo per “Insieme nel parco… che spettacolo!”: un pomeriggio di festa

Centinaia di persone alla terza edizione dell’evento promosso dal Comune con associazioni e società sportive

Natura, cultura, sport, divertimento, allegria e la voglia di stare insieme sono stati gli ingredienti della festa che ieri pomeriggio, domenica 15 giugno, ha animato il Parco della Resistenza con un ricco programma di attività per tutte le età. Centinaia di persone, tra cui tantissimi bambini, hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative di “Insieme nel parco…che spettacolo!” organizzate dal Comune di Riccione in collaborazione con il Centro per le Famiglie, le associazioni culturali, sociali e le società sportive del territorio.

La terza edizione dell’evento ha rappresentato un momento prezioso di incontro per tutta la città e le famiglie, trasformando il Parco della Resistenza, cuore verde di Riccione, in un teatro naturale di relazioni, creatività e dialogo tra le generazioni. L’atmosfera è stata quella di una vera festa di comunità, resa possibile dal lavoro intersettoriale che ha coinvolto realtà culturali, educative, sociali e sportive del territorio.

Il pomeriggio si è aperto con “La maratona del dialetto”, a cura di Famija Arciunesa, che ha restituito voce e valore alla tradizione linguistica romagnola attraverso poesie, racconti e aneddoti capaci di coinvolgere grandi e piccini.

Tra i momenti più apprezzati, i laboratori di arte preistorica proposti dal Museo del Territorio e le letture animate sotto gli alberi a cura della Biblioteca comunale, che hanno trasformato il parco in un luogo di fantasia e scoperta. I laboratori green del Centro per le Famiglie hanno permesso ai bambini di sporcarsi le mani con la terra, decorare vasetti, piantare semi e creare le simpatiche “Teste Matte”, piccoli personaggi dai capelli d’erba simbolo di sostenibilità e creatività. Per i più piccoli (0-3 anni), attività sensoriali con materiali naturali hanno offerto uno spazio accogliente e stimolante, immerso nel verde.

Uno dei momenti più intensi è stato l’inaugurazione del murales “Abbattiamo il muro del pregiudizio”, realizzato dai ragazzi del Gruppo Educativo Territoriale: un’opera collettiva che ha parlato di diritti, rispetto e possibilità di costruire insieme una comunità più equa.

Gli artisti del Centro arti figurative di Riccione hanno dipinto en plein air davanti al pubblico, offrendo momenti di scambio e ispirazione. Bambini e adulti hanno potuto cimentarsi con pennelli e colori, condividendo l’esperienza creativa in libertà.

Grande protagonista della giornata è stato lo sport: calcio, judo, ginnastica, mountain bike, rugby, arti marziali, scherma, skate, basket e tante altre discipline sono state proposte da istruttori e allenatori delle società sportive riccionesi. Un vero e proprio villaggio dello sport all’aria aperta, dove i bambini hanno potuto provare nuove attività, divertirsi e imparare i valori dell’impegno e del gioco di squadra.

Non sono mancati i giochi di strada, il teatro comico, i laboratori creativi e le attività di yoga e danzaterapia per grandi e piccoli, curate dai Servizi educativi comunali e da operatori qualificati. Un’offerta trasversale, pensata per valorizzare ogni fascia d’età in un contesto accogliente e stimolante.

La giornata si è conclusa con musica e street food: dalle 19 l’area davanti al Playhall si è trasformata in uno spazio conviviale con specialità del territorio e un dj set che ha accompagnato il tramonto con ritmo e allegria.