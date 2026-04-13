Riccione: successo per la 25ª edizione dell’Open d’Italia di Karate al PlayHall

Per il Libertas Centro Karate Riccione, società organizzatrice, l’Open è stato un banco di prova prezioso

Dal 10 al 12 aprile 2026 Riccione ha ospitato la 25ª edizione dell’Open d’Italia di Karate, una delle tappe più attese del calendario FIJLKAM, settore Karate. Oltre 2.000 atleti provenienti da tutta Italia hanno trasformato il PlayHall “Massimo Pironi” in un’arena vibrante di energia, talento e passione. Un risultato straordinario non solo sul piano sportivo, ma anche su quello turistico, con un afflusso record che ha confermato ancora una volta la capacità della città di accogliere grandi eventi.



Per il Libertas Centro Karate Riccione, società organizzatrice, l’Open è stato un banco di prova prezioso: alcuni atleti impegnati nella preparazione ai prossimi appuntamenti nazionali e internazionali hanno potuto confrontarsi con il meglio del karate italiano, misurando il proprio percorso tecnico in un contesto di altissimo livello.



Ma il valore più grande emerso durante le tre giornate è stato un altro: il clima di autentica famiglia che si respira all’interno del CKR. Atleti, tecnici, genitori e volontari hanno condiviso ogni momento con entusiasmo, sostenendosi a vicenda anche nelle fasi più impegnative.

Il presidente Moreno Villa, più volte elogiato per l’organizzazione impeccabile, ha dichiarato: “siamo una grande famiglia, e una grande famiglia si sostiene e collabora. La sinergia con l’amministrazione comunale e il lavoro svolto durante l’anno insieme a Emilio Appiana e Adidas ci hanno permesso di portare a Riccione un’edizione da record”.



Presente all’inaugurazione anche l’assessore allo sport del Comune, Simone Imola, che ha sottolineato il valore sociale dell’evento: “vedere il PlayHall pieno di giovani che vivono con entusiasmo uno sport dinamico e spettacolare come il karate è un segnale bellissimo. Raccontare alle generazioni Z e Alpha che Riccione è una città pensata anche per loro è un biglietto da visita prezioso per costruire relazioni durature”.

A testimoniare l’importanza crescente del karate nel panorama sportivo cittadino è intervenuto anche Michele Nitti, presidente della Polisportiva Riccione: “il karate si conferma una disciplina di grande spessore, capace di attrarre giovani, famiglie e appassionati. Eventi come l’Open d’Italia dimostrano quanto questo sport sia radicato nel territorio e quanto potenziale abbia per il futuro.”

Soddisfazione anche da parte di Manuela Gasperoni, vicepresidente del Libertas Centro Karate Riccione: “il livello tecnico è stato altissimo. I nostri ragazzi hanno potuto confrontarsi con i migliori atleti italiani, confermando la validità del percorso costruito negli anni sulla strada indicata dal maestro Riccardo Salvatori”.



La manifestazione ha visto inoltre la presenza del presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna FIJLKAM – settore Karate, Daniele Lamberti, di numerosi presidenti regionali e di osservatori federali, tra cui la Consigliera Federale e Presidente CNAG Daniela Berrettoni, insieme ai componenti della Commissione Nazionale Attività Giovanile Simone Genocchio ed Emilio Fotino.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto allo staff tecnico – Vito Mininni, Carlotta Villa e Giampaolo Massi – per la capacità di creare un ambiente coeso, sereno e motivante, in cui ogni atleta si è sentito parte di un progetto condiviso.



A chiudere, le parole di Roberto Corbelli, fondatore e coordinatore della società: “vedere tutti con il sorriso, anche nei momenti più critici, e sostenersi a vicenda è stato un piacere per gli occhi e per il cuore. Questo è famiglia, squadra, città. Sono orgoglioso di tutti loro.”



La 25ª edizione dell’Open d’Italia non è stata solo una competizione: è stata una celebrazione di valori, relazioni e visione condivisa. Un modello di sport che unisce, forma e lascia un segno.