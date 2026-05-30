Riccione Summer Jazz 2026, undici giorni di stelle internazionali: da Noa a Bollani fino al Buena Vista Social Club

La rassegna è stata illustrata dalla sindaca Daniela Angelini

È stato presentato questa mattina il programma ufficiale del Prep Riccione Summer Jazz 2026, la rassegna che dal 25 luglio al 4 agosto porterà in città alcuni tra i più grandi nomi del jazz e della musica internazionale. Tra gli ospiti più attesi figurano Noa, Stefano Bollani, il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club e la violoncellista cubana Ana Carla Maza.

L’edizione 2026, dedicata al tema delle “Voci” e arricchita da un omaggio agli 80 anni del voto alle donne in Italia, proporrà undici giorni consecutivi di concerti, incontri e produzioni originali. Sul palco si alterneranno anche Chihiro Yamanaka, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Antonello Salis, Simone Zanchini, Stefano Tamborrino, Emma Smith, Gianluigi Trovesi, Paolo Tomelleri e Serena Brancale.

La rassegna è stata illustrata dalla sindaca Daniela Angelini, dalla vicesindaca alla Cultura Sandra Villa e dal direttore artistico Mario Marzi, che hanno sottolineato come il festival confermi Riccione tra le mete musicali di riferimento dell’estate italiana.

Accanto ai grandi nomi, il cartellone valorizza anche le produzioni orchestrali: dalla Sonora Junior Orchestra alla ConsPe Big Band, fino al tributo della Swingers Orchestra a Benny Goodman e Artie Shaw, dedicato alla memoria di Gaspare Tirincanti, figura centrale del jazz italiano.

Tra le novità spicca l’avvio della Astri Academy, sezione formativa del festival che offrirà borse di studio, masterclass e residenze artistiche per giovani musicisti. I migliori allievi avranno l’opportunità di esibirsi sul palco accanto agli artisti ospiti.

Gli eventi si svolgeranno tra piazzale Ceccarini, piazzale Roma e l’anfiteatro del parco degli Olivetani, con inizio alle 21:15. I biglietti per gli appuntamenti a pagamento sono disponibili su Ticketone, mentre gli altri eventi saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti. Informazioni e aggiornamenti su riccionejazz.it.