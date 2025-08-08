Riccione Summer Music: successo travolgente per Francesco Renga

Piazzale Roma gremito per una serata di emozioni e grandi successi dell’ex Timoria

Dopo il travolgente successo di Nek, la rassegna Riccione Summer Music ha regalato un’altra serata indimenticabile. Ieri sera, giovedì 7 agosto, piazzale Roma è stato nuovamente teatro di un bagno di folla per il concerto di Francesco Renga, protagonista della tappa del tour celebrativo Angelo–Venti.

Renga ha aperto il concerto con Angelo, brano simbolo della sua carriera e vincitore del Festival di Sanremo 2005, che dà anche il nome al tour. Un inizio carico di emozione che ha subito unito il pubblico in un unico coro. Lo show, durato quasi due ore, ha ripercorso il meglio del repertorio decennale dell’ex Timoria: da Il mio giorno più bello nel mondo a Pazzo di te, da Migliore a Meravigliosa (La luna) e Nuova luce. Un viaggio musicale tra energia e poesia, chiuso con un momento corale in cui Angelo è risuonata ancora una volta, cantata a gran voce da tutta Riccione.

Prima dello spettacolo, l’artista ha incontrato l’assessore al Turismo del Comune di Riccione, Mattia Guidi, per un saluto da parte della città.

La rassegna prosegue con il prossimo appuntamento fissato per lunedì 11 agosto: sul palco di piazzale Roma saliranno i Gemelli Diversi, pronti a infiammare la serata con una scaletta che spazierà dai classici come Mary alle nuove produzioni, per far ballare e cantare il pubblico in un concentrato di energia e nostalgia anni Duemila.





