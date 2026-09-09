Riccione Sunset Run, il 19 settembre corsa e festa sul mare

Torna la gara sul lungomare: 10 chilometri competitivi e non, camminata di 5 chilometri, musica e attività.

A Riccione la corsa arriva al tramonto e si porta dietro una giornata intera di sport, musica e intrattenimento. Sabato 19 settembre torna la Riccione Sunset Run, giunta alla terza edizione, con il lungomare e Piazzale Roma trasformati in un percorso tra podismo, fitness, enogastronomia e iniziative dedicate a famiglie e visitatori.

Il momento centrale sarà alle 18.30, quando scatterà la gara competitiva di 10 chilometri inserita nel calendario nazionale Fidal. Accanto alla prova agonistica ci sarà un secondo percorso da 10 chilometri non competitivo e una camminata di 5 chilometri, pensata per chi vuole partecipare senza l'obiettivo del cronometro.

La manifestazione comincerà però molto prima. Dalle 10 il Sunset Village di Piazzale Roma sarà il punto di riferimento per iscrizioni e ritiro dei pacchi gara. La mattina sarà dedicata al fitness con tre sessioni gratuite curate dalla Riccione Wellness Academy. Nel pomeriggio spazio alla Passeggiata 100 Cani, alle attività di agility e problem solving, agli appuntamenti sulla Pet Therapy e alla tutela degli animali. Dalle 15 alle 18 toccherà invece alle società sportive locali.

Prima della partenza entrerà in scena anche il warm-up di Fluxo, previsto alle 18. Dopo la corsa, dalle 19.15, il villaggio continuerà a vivere con il ristoro finale, il concerto rock dei SuPerFlash e, alle 20.15, le premiazioni. A chiudere la serata sarà il dj set con Bexx e Aria Beach.

La Sunset Run è stata presentata questa mattina al Palazzo del Turismo. Per la sindaca Daniela Angelini, l'appuntamento "sa parlare a tutti", dai runner alle famiglie, e porta sul lungomare sport, salute e socialità.

Sul fronte regionale, l'assessora al Turismo e allo sport Roberta Frisoni sottolinea invece il legame tra manifestazione sportiva e promozione del territorio. "La Riccione Sunset Run conferma la capacità del nostro territorio di integrare grandissimi eventi sportivi, promozione turistica e sani stili di vita", afferma.

Per l'assessore comunale allo Sport Simone Imola, l'evento "sta crescendo sempre di più" e la terza edizione punta a coinvolgere tanto i podisti quanto cittadini, famiglie e turisti.

L'organizzazione è affidata a Promhotels Riccione e Asd Riccione Podismo, con la collaborazione di Costa Hotels, Polisportiva Comunale Riccione e Bexx. Tra i partner anche la Comunità di San Patrignano, Radio Bruno e la Wellness Valley. La manifestazione anticipa inoltre la Wellness Week, in programma dal 23 al 30 settembre, mettendo quest'anno al centro anche la partecipazione femminile, l'inclusione e l'accessibilità.

Attenzione anche alla sostenibilità, con interventi per ridurre l'uso della plastica monouso, mentre lungo il tracciato viene confermata l'attenzione all'accessibilità per le persone con disabilità.

Le iscrizioni sono aperte online e sarà possibile registrarsi anche direttamente al villaggio nella giornata del 19 settembre.