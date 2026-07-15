Riccione Sunset Run, il 19 settembre torna la corsa al tramonto tra sport, festa e solidarietà

Terza edizione per la manifestazione podistica sul lungomare: gara competitiva da 10 chilometri, percorsi aperti a tutti, Sunset Village e sostegno ai progetti di San Patrignano

I preparativi procedono a pieno ritmo per uno degli appuntamenti sportivi e sociali più attesi del fine estate. Sabato 19 settembre prenderà il via la terza edizione della Ricc10ne Sunset Run la manifestazione podistica cittadina capace di coniugare benessere, aggregazione e solidarietà in una cornice unica al tramonto. L'evento, inserito ufficialmente nel calendario federale nazionale Fidal, si disputerà su una distanza di 10 chilometri omologati per la prova competitiva. Accanto alla gara principale, l'appuntamento aprirà le porte a un pubblico vasto e trasversale grazie a percorsi non competitivi di 10 e 5 chilometri pensati appositamente per gli appassionati, i camminatori e le famiglie. La partenza è fissata in Piazzale Roma che fungerà anche da traguardo finale per tutti i partecipanti.

Un villaggio di attività per tutta la cittadinanza

Il centro nevralgico della manifestazione sarà il Sunset Village, allestito interamente in Piazzale Roma che animerà la giornata fin dalle prime ore del mattino. Dalle 10:00 alle 18:00 l'area ospiterà sessioni di fitness gratuite aperte a tutti in collaborazione con Fluxo, insieme a esibizioni e dimostrazioni curate dalle associazioni sportive locali. Dopo l'arrivo dei concorrenti e la consegna delle medaglie a tutti i finisher, l'evento si trasformerà in un momento di grande festa collettiva con un ristoro finale, musica dal vivo, dj set e il Sunset Party conclusivo. Non mancherà una forte attenzione alla territorialità e alla convivialità grazie a un'area gastronomica dedicata, dove food truck selezionati proporranno street food e specialità gastronomiche locali come la piadina, accompagnate da birre artigianali e vini tipici del territorio.

Sport inclusivo, sostenibile e solidale

La manifestazione si distingue per il forte impegno sul fronte della responsabilità sociale e della tutela dell'ambiente. Il comitato organizzatore, composto da Asd Riccione Podismo, Promhotels Riccione, Costa Hotels e Polisportiva Comunale Riccione, con il patrocinio del Comune di Riccione e della Regione Emilia-Romagna, ha strutturato l'evento ponendo l'inclusione e la sostenibilità tra i propri obiettivi programmatici fondamentali. I percorsi sono stati progettati per garantire la piena accessibilità e supporti dedicati alle persone con disabilità, mentre sul piano ambientale sono state previste misure come la riduzione radicale dell'uso della plastica e il potenziamento della raccolta differenziata. Di rilievo è la confermata partnership con la comunità di San Patrignano, charity partner dell'evento. La corsa si fa portatrice di un messaggio di indipendenza e rinascita, sostenendo attivamente i progetti educativi della comunità e promuovendo lo sport come strumento di coesione sociale e sani stili di vita.

I numeri del successo e le modalità di iscrizione

I promotori guardano con ottimismo alla nuova edizione, forti dello straordinario successo ottenuto nel 2025. Lo scorso anno la manifestazione ha registrato numeri importanti, totalizzando ben 851 iscritti complessivi. Tra questi, si sono contati 368 partecipanti alla gara competitiva e 483 appassionati che si sono cimentati nei percorsi non competitivi, il tutto supportato dall'energia e dalla dedizione di oltre 70 volontari.

“Questa manifestazione non è solo un importante appuntamento agonistico di livello nazionale per i podisti professionisti, ma costituisce una vera e propria festa per le famiglie, i cittadini e i numerosi turisti che scelgono la nostra città nel mese di settembre - ha dichiarato l'assessore allo Sport, Simone Imola -. Attraverso la corsa e le attività del villaggio, promuoviamo uno stile di vita sano e attivo. Siamo orgogliosi di ospitare e patrocinare un evento che dimostra come lo sport possa essere un formidabile veicolo di coesione, benessere e attrattività turistica per la nostra città con importanti ricadute anche sui territori limitrofi”.

Le iscrizioni per partecipare alla terza edizione sono aperte e possono essere effettuate online attraverso il sito internet ufficiale della manifestazione https://www.riccionesunsetrun.it/ oppure direttamente sul posto il giorno stesso dell'evento presso la segreteria organizzativa del villaggio.



