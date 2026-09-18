Riccione Sunset Run, sabato la corsa al tramonto sul lungomare

Terza edizione della 10 chilometri competitiva, affiancata da due percorsi non competitivi. Dalle 10 in piazzale Roma il Sunset Village, con sport, musica e street food

E’ tutto pronto per la terza edizione della Ricc10ne Sunset Run, la manifestazione podistica che domani, sabato 19 settembre, trasformerà la città e il suo lungomare in un grande palcoscenico all’aperto. L’iniziativa è organizzata da Promhotels Riccione, Costa Hotels e Asd Riccione Podismo, in collaborazione con la Polisportiva Comunale Riccione e Bexx, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Riccione, il sostegno di San Patrignano come charity partner.

Il centro delle attività sarà il Sunset Village allestito in piazzale Roma, aperto dalle ore 10 per le iscrizioni e il ritiro dei pacchi gara. La mattina proporrà sessioni gratuite di fitness, mentre il pomeriggio spazio alle attività cinofile con la Passeggiata cento Cani e alle esibizioni delle società sportive locali. Dalle ore 17 apriranno i punti gastronomici dedicati alla piadina romagnola Igp e allo street food, seguiti dal riscaldamento pre-gara. Alle 18:30 scatterà il momento clou con la gara al tramonto sulla distanza dei dieci chilometri competitivi omologati Fidal, affiancata dai percorsi non competitivi da dieci e cinque chilometri. La serata proseguirà in piazzale Roma con il ristoro, il concerto rock dei SuPerFlash, le premiazioni e il dj set finale.

Il percorso della gara si svolgerà nelle isole pedonali dei viali San Martino, Gramsci, Ceccarini, Dante e Tasso per poi proseguire sulle piste ciclopedonali dei Lungomari Shakespeare, Goethe, della Costituzione, della Libertà, della Repubblica e viale Torino e tornare in viale San Martino da viale Colombo. Dalle ore 17:30 alle 20 sarà in vigore il divieto di transito e di sosta in viale Torino nel tratto compreso tra piazzale Marinai d’Italia e viale San Gallo.