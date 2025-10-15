Riccione, teatro e migrazione: in scena “Il secolo è mobile”

Domenica 26 ottobre Gabriele Del Grande guida il pubblico in un viaggio tra storia e memoria delle migrazioni, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Un momento di riflessione e confronto sui temi dell’immigrazione attraverso il linguaggio universale del teatro: è quanto propone il Progetto Sai Riccione con l’evento "Il secolo è mobile", in programma domenica 26 ottobre alle 17:30 presso la sala Granturismo del Palazzo del Turismo di Riccione. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di accoglienza e integrazione promosso dal Comune di Riccione, attraverso l’assessorato ai Servizi alla persona e socialità di quartiere, in collaborazione con il Consorzio mosaico e le cooperative sociali "Il Millepiedi" e "Madonna della Carità", enti attuatori del progetto.

Al centro dell’evento, lo spettacolo teatrale "Il secolo è mobile", scritto e interpretato da Gabriele Del Grande, giornalista, scrittore e documentarista da anni impegnato nella narrazione delle migrazioni. Sul palco, Del Grande guiderà il pubblico in un viaggio coinvolgente e visionario, attraverso immagini d’archivio, video e fotografie che raccontano un secolo di migrazioni in Europa.

Un racconto potente e poetico che intreccia storia, memoria e futuro, con l’intento di stimolare la consapevolezza collettiva e accendere una riflessione profonda sulla realtà delle persone migranti.



