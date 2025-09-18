Riccione Teatro lancia il progetto bistrot al Tondelli

Il locale affiancherà la programmazione artistica, offrendo ristoro e spazi accoglienti aperti alla città.

Riccione Teatro annuncia la pubblicazione dell’avviso di consultazione preliminare per individuare il gestore del futuro bistrot dello Spazio Tondelli.

Il progetto si inserisce nella più ampia riqualificazione dello storico ex Teatro del Mare – oggi Spazio Tondelli – che, sotto la direzione artistica di Riccione Teatro, è divenuto negli anni un punto di riferimento nazionale per la drammaturgia contemporanea, la musica e le arti sceniche.





Il nuovo bistrot non sarà soltanto un servizio di ristoro collegato agli spettacoli, ma uno spazio accogliente e vitale aperto stabilmente alla città: luogo di incontro, piccola ristorazione e socialità quotidiana, in dialogo costante con la programmazione artistica e culturale. Qui il pubblico potrà vivere l’atmosfera dello Spazio Tondelli non solo prima e dopo gli eventi, ma in ogni momento della giornata.





La consultazione è aperta a operatori economici, professionisti, soggetti del terzo settore e portatori di interessi collettivi e diffusi. Riccione Teatro raccoglierà contributi, proposte e manifestazioni di interesse fino al 18 ottobre 2025, data di scadenza fissata nell’avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione.