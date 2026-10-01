Riccione, tenta di accoltellare un carabiniere: condannato a 3 anni e 4 mesi

Il 54enne aveva nascosto un coltello sotto la felpa durante un intervento per una lite domestica. Risarcimento di 2mila euro al militare

È stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, con rito abbreviato, il 54enne di origine svizzera che lo scorso 16 marzo, a Riccione, aveva tentato di accoltellare un carabiniere intervenuto in un'abitazione per una lite domestica.

Secondo l'accusa, l'uomo, in stato di alterazione alcolica, aveva nascosto sotto la felpa un coltello da 24 centimetri e aveva cercato di colpire uno dei militari, che era riuscito a bloccarlo. Ne era nata una colluttazione, durante la quale anche la moglie aveva aiutato i carabinieri a disarmarlo.

Il 54enne era stato arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver rivolto minacce ai militari. Il gup di Rimini Alessandro Capodimonte ha disposto anche il risarcimento di 2mila euro al carabiniere, costituitosi parte civile con il collega, oltre alle spese processuali.

Il pm aveva chiesto 4 anni. La difesa, rappresentata dagli avvocati Davide Veschi e Filippo Maria Airaudo, aveva chiesto la riqualificazione del reato in tentate lesioni.