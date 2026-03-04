Riccione, toponomastica e memoria urbana nel progetto con Graziano Graziani

Il laboratorio esplora strade, monumenti e segni della città come tracce di identità storica e sociale

È iniziato giovedì 26 febbraio e si concluderà il 10 aprile Immagini di città, laboratorio artistico organizzato da Riccione Teatro con la partecipazione delle classi 3aL e 5aH del Liceo scientifico A. Volta – F. Fellini di Riccione.

Curato dallo scrittore, giornalista e speaker di Radio 3 Graziano Graziani insieme a Linda Gili (Riccione Teatro), il laboratorio esplora la toponomastica e i segni urbani di Riccione, per indagare il passato e il presente della città: nomi di strade, edifici, statue e monumenti vengono quindi studiati come testimonianze – spesso dimenticate – di storie antiche e moderne. Dopo una lezione introduttiva di Graziano Graziani (26 febbraio) e una passeggiata urbana alla scoperta delle storie di Riccione (4 marzo), le classi riscriveranno in modo creativo la mappa della città, elaborando una serie di proposte che saranno tradotte in segno grafico con l’aiuto dell’illustratore professionista Andrea Mantani (5 marzo).

Dalla messa a fuoco del passato e del presente si passerà così a un’elaborazione artistica del futuro della città. Tappa finale di questa “riprogettazione” sarà una restituzione pubblica a cura dalla compagnia Kepler-452, in programma venerdì 10 aprile presso la sala Granturismo di Riccione.



