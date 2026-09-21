Riccione torna al 1944 tra mezzi d'epoca, cornamuse e danze

La rievocazione della Linea Gotica ha portato in città circa cento veicoli storici e oltre 150 figuranti. Ricordata anche la nascita della carbonara al Grand Hotel Des Bains

Un lungo corteo di mezzi militari d'epoca ha riportato Riccione indietro di 82 anni, tra divise della Seconda guerra mondiale, cornamuse scozzesi e danze in costume. Domenica 20 settembre la città ha ospitato "Linea Gotica e Carbonara", l'appuntamento dedicato alla memoria della liberazione di Riccione e alla storia della nascita di uno dei piatti più conosciuti della cucina italiana.



Circa cento veicoli storici, restaurati e ancora funzionanti, hanno attraversato le strade cittadine accompagnati da oltre 150 figuranti con le uniformi dell'epoca. Il corteo ha raggiunto piazzale Roma, dove i mezzi sono rimasti esposti fino al pomeriggio, attirando la curiosità di residenti e visitatori.

La rievocazione ha ricordato in particolare lo sfondamento della Linea Gotica da parte delle truppe anglo-americane, avvenuto il 21 settembre 1944, e la successiva liberazione della città. A rendere ancora più personale il legame con quella pagina di storia è stata la presenza di Tina Harrison, nipote di un combattente canadese che partecipò alla liberazione di Riccione e che soggiornò a lungo al Grand Hotel Des Bains.



Ma il nome dell'iniziativa richiama anche un'altra storia, questa volta legata alla cucina. Secondo la tradizione raccontata nell'ambito dell'evento, fu proprio nelle cucine del Grand Hotel Des Bains che lo chef Renato Gualandi ideò gli spaghetti alla carbonara per la cena della vittoria, utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dagli Alleati. A completare la rievocazione sono stati i suoni delle cornamuse scozzesi e le esibizioni di ballerini in abiti d'epoca, trasformando le strade e piazzale Roma in un vero e proprio scenario del passato. L'iniziativa è stata organizzata da Adriatic Veteran Cars con il patrocinio del Comune di Riccione.

