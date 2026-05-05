Riccione, torna Fluxo Summer 2026: fitness outdoor e benessere per tutta l’estate

Dal 22 maggio open day al Parco della Resistenza e 11 settimane di attività tra yoga, pilates e functional training

Torna anche per la stagione estiva 2026 l’appuntamento con il fitness e l’attività sportiva all’aria aperta con la nuova edizione di Fluxo: la grande community dell’allenamento outdoor che propone un ricco calendario di attività per promuovere stili di vita sani, benessere psico-fisico e socialità. Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno, con oltre 5mila presenze, questa terza edizione di Fluxo si preannuncia ricca anche di novità.





Venerdì 22 maggio il primo appuntamento della stagione sarà con l’open day al parco della Resistenza di Riccione. L’evento sarà aperto al pubblico a ingresso libero e darà a tutti la possibilità di provare gratuitamente le attività in programma per l’estate insieme ai trainer di Fluxo. Oltre ai grandi classici del fitness, come pilates, yoga, allenamento funzionale e mobilità, si potranno provare anche le nuove proposte che quest’anno arricchiranno il calendario sportivo.





A Riccione la stagione outdoor di Fluxo si svilupperà per 11 settimane, dall’8 giugno al 27 agosto, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Ogni settimana i partecipanti avranno a disposizione più di 20 ore di allenamento tra tutte le discipline a disposizione.

Con la sottoscrizione di un solo abbonamento i partecipanti potranno prendere parte a tutti i corsi proposti nelle varie location sul territorio della provincia di Rimini. La quota di partecipazione alla Fluxo Summer 2026 è di 70 euro per l’intera stagione estiva. Un abbonamento ridotto a 60 euro è riservato per coloro che si iscriveranno il giorno dell’open day oppure online durante la settimana promozionale. Sono previste inoltre tariffe agevolate per gli over 65 e gli under 18.

Il progetto è a cura della società sportiva dilettantistica Fluxo, affiliata Pgs, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Il progetto delle iniziative in programma al Parco della Resistenza gode del patrocinio del Comune di Riccione.