Riccione, torna il cinema sotto le stelle al Parco degli Olivetani

Dal 16 luglio al 3 settembre cinquanta serate di film, incontri con autori, grandi classici ed eventi speciali nell’arena estiva cittadina

Sotto il cielo stellato del Parco degli Olivetani, a pochi passi dal mare, si riaccendono i riflettori sull’anfiteatro della città per regalare a cittadini e turisti una ricca stagione di visioni cinematografiche. Dal 16 luglio al 3 settembre, la manifestazione Cinema nel parco animerà le serate estive riccionesi con cinquanta appuntamenti quotidiani programmati alle ore 21:15, confermandosi come uno dei momenti più attesi della programmazione culturale e dell’intrattenimento cittadino. L’arena cinematografica all’aperto, promossa dall’associazione Dogville con il sostegno del Comune di Riccione, propone un viaggio inclusivo attraverso generi e linguaggi differenti, alternando i film più celebrati dell’ultima stagione a serate dedicate alle famiglie, commedie, capolavori della storia del cinema e speciali eventi multidisciplinari nati da importanti sinergie culturali del territorio.

Grandi autori, commedie e cult della storia del cinema

L’avvio della rassegna è affidato a giovedì 16 luglio con Marty Supreme di Josh Safdie, pellicola che inaugura la sezione Best of dedicata ai titoli di maggiore rilievo artistico e internazionale. Tra i film selezionati in questa categoria compaiono opere attesissime e visioni acclamate come Eddington di Ari Aster, Yellow letters di Ilker Çatak, Sentimental value di Joachim Trier, No other choice di Park Chan-wook, Amarga navidad di Pedro Almodóvar e le ultime fatiche cinematografiche di grandi registi italiani, tra cui spiccano Le cose non dette di Gabriele Muccino e La grazia di Paolo Sorrentino. Ogni sabato sera lo spazio dell’anfiteatro si trasformerà invece nel palcoscenico della Comedy night, rassegna dedicata al cinema leggero e brillante che proporrà film come Un bel giorno di Fabio De Luigi, …Che Dio perdona a tutti di Pif e Il bene comune di Rocco Papaleo. Il martedì sarà tradizionalmente riservato ai grandi Cult del passato, offrendo al pubblico l’occasione unica di rivedere sul grande schermo pietre miliari della cinematografia mondiale, dal romanticismo travolgente di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder alla fantascienza visionaria di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, passando per l’intramontabile Bianca di Nanni Moretti e l’animazione poetica di Principessa Mononoke firmata da Hayao Miyazaki.

Incontri con gli autori ed eventi speciali

Il valore aggiunto della manifestazione risiede anche nelle serate speciali impreziosite dalla presenza di ospiti d’eccezione e nate dalla collaborazione con importanti istituzioni culturali. Venerdì 17 luglio l’appuntamento Made in Riccione proporrà una serata a ingresso libero incentrata sulla proiezione di quattro brevi film capaci di viaggiare nel mondo, curata da Linda Simoncelli e Ailen Pasos, a cui farà seguito un incontro con il collettivo Good situations e Gianmarco Liggieri. Mercoledì 22 luglio la proiezione del capolavoro La prima notte di quiete di Valerio Zurlini sarà accompagnata da un dialogo di approfondimento con il figlio Francesco Zurlini.

Particolarmente significativa la serata di venerdì 31 luglio, realizzata in collaborazione con Prep Riccione Summer Jazz: lo schermo ospiterà le opere Essere oro e Tutta vita dirette da Valentina Cenni, seguite da uno speciale showcase dal vivo di musica e parole che vedrà protagonisti la stessa regista insieme al musicista Stefano Bollani. I due artisti torneranno sul palco dell’anfiteatro anche la sera successiva, sabato 1 agosto, per incontrare il pubblico insieme al regista Francesco Lagi in occasione della proiezione del film Il dio dell’amore. Verso la fine del mese, domenica 23 agosto, la manifestazione incrocerà le attività del Riccione teatro proponendo un’anteprima del ventottesimo Riccione ttv festival con il documentario Viva Tondelli: uno scrittore delle nostre parti di Michael Petrolini, seguito dall’incontro con Giulio Tondelli, Alberto Bertoni ed Enza Negroni.

Cinema Revolution e serate per le famiglie

Un’attenzione speciale è rivolta anche al pubblico dei più piccoli e delle famiglie, ai quali sono dedicati i giovedì sera con una selezione di titoli di grande richiamo che include pellicole molto attese come Zootropolis 2, La piccola Amelie, Toy story 5 e avventure entusiasmanti come Jumpers di Daniel Chong. Sotto il profilo dell’accessibilità, l’arena estiva di Riccione aderisce con entusiasmo alla campagna ministeriale Cinema Revolution. Questa adesione permetterà a tutti gli spettatori di fruire di una tariffa d’ingresso eccezionalmente ridotta a soli 3,50 euro per tutte le proiezioni di film italiani ed europei compresi nel cartellone, mentre il biglietto ordinario per le pellicole internazionali sarà fissato a 6,50 euro, con l’unica eccezione dell’evento speciale del 31 luglio proposto al costo di 12 euro. Tutto il programma dettagliato della manifestazione, che in caso di maltempo vedrà le proiezioni annullate, è consultabile online su Riccione.it.



