Riccione, torna il “Family Show” in piazzale Ceccarini: cinque serate di circo, musica e acrobazie

Dal 23 giugno al 18 agosto la rassegna estiva promossa dai Riccione Family Hotels propone spettacoli per tutte le età con clown, ventriloqui, musica e performance aeree

Spenti i riflettori su “Riccione Kids Family Show”, si apre il sipario su un altro appuntamento atteso e gradito da famiglie e bambini, pronto a rendere uniche e speciali le vacanze per chi sceglierà la Perla verde dell’Adriatico. “Riccione Family Show”, la rassegna estiva di circo-teatro sotto le stelle – promossa dal consorzio Riccione Family Hotels, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Riccione – sta infatti per tornare con una nuova edizione in piazzale Ceccarini.

Per cinque serate - 23 giugno, 14 e 21 luglio, 11 e 18 agosto, con inizio alle 20:30 - piazzale Ceccarini si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove comicità, stupore e meraviglia daranno vita a momenti di condivisione e divertimento per tutte le età.

La direzione artistica è affidata ancora una volta a Checco Tonti, regista, attore e performer, autentico maestro di cerimonie della rassegna. Checco accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di ritmo, sorrisi e meraviglia, creando un filo conduttore capace di unire i diversi linguaggi artistici e interagendo con gli altri artisti.

Ventriloquia, comicità clownesca, musica dal vivo e acrobazia aerea saranno i linguaggi protagonisti di “Riccione Family Show” edizione 2026. Sul palco si alterneranno artisti con percorsi e sensibilità differenti, accomunati da una forte esperienza internazionale e dalla capacità di coinvolgere pubblici di tutte le età. Dalla ventriloquia brillante e sorprendente di Samuel Barletti alla poetica comicità di Beppe Chirico, passando per l’originale incontro tra musica e gag di Lullo Mosso fino alle suggestive performance aeree di Denise Bellettini, ogni serata offrirà uno spettacolo unico, dove tecnica, creatività e interazione con il pubblico si fondono per dare vita a momenti di autentica meraviglia.

Gli artisti dell’edizione 2026 di “Riccione Family Show”

Accanto a Checco Tonti sarà protagonista Beppe Chirico, attore e clown che da oltre trent’anni porta avanti una personale ricerca sul linguaggio comico attraverso il teatro, il mimo, la maschera, la Commedia dell’Arte e la clownerie. Diplomato al Laboratorio Internazionale dell’Attore di Firenze e specializzato nella tecnica del clown, ha lavorato nel teatro di strada, nella giocoleria e negli spettacoli itineranti, partecipando come attore e direttore artistico a eventi e rievocazioni storiche in tutta Europa. Da anni collabora con compagnie di teatro per ragazzi, conduce laboratori per adulti e bambini e sviluppa progetti educativi e formativi nelle scuole e nelle aziende. Un artista capace di unire comicità, poesia e una straordinaria sensibilità umana.

Tra gli ospiti della rassegna anche Samuel Barletti, considerato uno dei più importanti ventriloqui italiani e riconosciuto a livello internazionale per una carriera che supera i cinquant’anni di attività. Nel 1973 venne insignito dal Club Magico Italiano del titolo di ventriloquo più giovane del mondo. Presidente dell’Associazione Ventriloqui Italiani, ha portato i suoi spettacoli in numerosi paesi tra Europa, Africa e Stati Uniti, affiancando all’attività teatrale una significativa presenza televisiva. Nel corso della sua carriera è stato ospite di programmi popolari come “Domenica In”, “Buona Domenica”, “Stasera mi butto”, “Maurizio Costanzo Show”, “Unomattina” e molte altre trasmissioni di successo, conquistando il pubblico con la sua tecnica impeccabile e i suoi celebri personaggi.

Originalità, musica e comicità saranno invece affidate a Lullo Mosso, musicista, performer e improvvisatore che da oltre vent’anni porta in scena il suo celebre “mototrabbasso”, una sorprendente fusione tra motocicletta e contrabbasso diventata il simbolo della sua attività artistica. Musicista di formazione, attivo dagli anni Ottanta, ha costruito uno spettacolo unico nel suo genere che mescola virtuosismo musicale, coinvolgimento del pubblico, improvvisazione e comicità. Con oltre cinquecento repliche all’attivo tra teatri, festival e spettacoli di strada in Italia, Francia, Olanda, Svizzera, Slovenia, Russia e Serbia, collabora stabilmente anche con il Circo Paniko, una delle realtà più significative del circo contemporaneo italiano.

A portare in scena la magia delle discipline aeree sarà infine Denise Bellettini, acrobata professionista, istruttrice ed ex ginnasta, diplomata presso la Scuola di Circo Flic di Torino. Da anni impegnata nel mondo dello spettacolo e della formazione, ha dato vita a una realtà di riferimento per l’insegnamento delle discipline aeree sul territorio, coinvolgendo numerosi allievi nelle diverse sedi della sua scuola. Per “Riccione Family Show” presenterà performance di acrobatica aerea di forte impatto scenico, nelle quali tecnica, eleganza, equilibrio e creatività si fondono per regalare al pubblico momenti di autentica meraviglia.



