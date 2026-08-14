Riccione, torna il Mercatino mostra-scambio del collezionista

Da lunedì 17 a mercoledì 26 agosto la 59ª edizione dell’appuntamento dedicato agli appassionati

Lunedì 17 agosto si inaugura la 59ª edizione del Mercatino mostra-scambio del collezionista, appuntamento storico dell’estate riccionese, organizzato da Federalberghi Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione e la collaborazione di Geat. L’evento terminerà il 26 agosto 2026.



Il Mercatino nacque nel 1967 in abbinamento al Convegno Filatelico, per dare spazio a quei collezionisti che non trovavano posto nell’esposizione principale o proponevano oggetti diversi rispetto alla filatelia classica. Da allora, il Mercatino anticipa e accompagna il Convegno, creando un unico calendario che copre circa 15 giorni complessivi di eventi dedicati al collezionismo. Tradizionalmente la conclusione del Mercatino segna l’avvio del Convegno.



Il Mercatino è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18 e accoglie espositori provenienti da tutta Italia, che propongono monete, cartoline, libri, manifesti, santini, carte Pokémon, francobolli e tanti altri oggetti che permettono ai visitatori di arricchire la propria collezione.



Il Mercatino e il Convegno Filatelico Numismatico rappresentano un evento importante per Riccione e per questo particolare segmento di turisti collezionisti: molti espositori soggiornano per una o due settimane, spesso accompagnati dalle famiglie, e sono seguiti da numerosi appassionati e visitatori. Nell'edizione dell'anno scorso sono stati registrati circa 200 espositori con una permanenza media di 6 notti.

“Il Mercatino del Collezionista – sottolinea Claudio Montanari, presidente di Federalberghi Riccione – è una tradizione che arricchisce il centro città e offre a tutti, dalle famiglie ai collezionisti più esperti, un momento di svago, curiosità e scoperta. La sua forza è la capacità di rinnovarsi ogni giorno con espositori diversi e nella sinergia con il Convegno Filatelico, che insieme danno vita a un appuntamento di grande valore turistico e culturale.”