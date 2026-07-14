Riccione, torna il "Summer Park Fest": una serata al Luna Park all'insegna dell'inclusione

Giovedì 16 luglio bambini e ragazzi potranno divertirsi gratuitamente sulle giostre del parco di via Vespucci

Torna anche quest’anno il “Summer Park Fest”, giunto alla sua terza edizione, confermandosi un appuntamento capace di regalare sorrisi, momenti di condivisione e spensieratezza a bambini e ragazzi. Una serata speciale in cui il gioco diventa il linguaggio universale dell’inclusione e la gioia di stare insieme racconta una comunità capace di accogliere tutti. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio, dalle 21 alle 22, al Luna Park di Riccione, in via Amerigo Vespucci. Per un’ora, tutti i bambini e i ragazzi potranno accedere gratuitamente alle giostre, usufruendo di un giro omaggio su ogni attrazione.

Il “Summer Park Fest” nasce dal sogno di Leonardo Giovannini, un ragazzo poco più che ventenne con la sindrome di Williams, che da anni desiderava portare in Romagna un’iniziativa capace di unire bambini e ragazzi “speciali” e non, offrendo un’esperienza di gioco condiviso e senza distinzioni. L’ispirazione è scaturita nel 2019, dopo una visita al Winter Park di Genova, durante una giornata dedicata alle disabilità: da lì, l’idea di ricreare un evento simile, con una visione più ampia e inclusiva, invitando tutti i bambini, con e senza disabilità, per condividere insieme un grande momento di gioia.

Grazie all’incontro con la famiglia Savina, storici gestori del Luna Park di Riccione, il sogno di Leonardo è diventato realtà: una serata all’insegna del divertimento per tutti e a ingresso libero, in un luogo dove diverse attrazioni sono inclusive e adatte anche a ragazzi con disabilità.

All’iniziativa sarà presente l’assessora alla Famiglia del Comune di Riccione, Marina Zoffoli: “Il Summer Park Fest rappresenta un bellissimo esempio di come l’impegno, la determinazione e la sensibilità di un giovane come Leonardo possano trasformarsi in un’opportunità per tutta la comunità. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Leonardo Giovannini per aver creduto con forza in questo progetto e alla famiglia Savina per aver contribuito a trasformarlo in realtà. Quando si gioca insieme, le differenze lasciano spazio ai sorrisi, costruendo una comunità più inclusiva, capace di accogliere e valorizzare ogni persona”.



