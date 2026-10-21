Podismo Riccione, torna la Classica d’autunno: 15 km sulle colline di Marco Simoncelli

Domenica 25 ottobre la 43ª edizione della gara podistica organizzata da Riccione Podismo, con partenza e arrivo al Castello degli Agolanti

Tutti ai nastri di partenza per la storica gara podistica “Classica d’autunno” che quest’anno unisce lo sport alla solidarietà. Domenica 25 ottobre torna uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama podistico romagnolo e nazionale con la 43esima edizione della gara organizzata dall’associazione Riccione Podismo.

L’edizione di quest’anno rafforza il legame tra sport e solidarietà grazie alla partnership con la Fondazione Marco Simoncelli. Nel 15esimo anniversario dalla scomparsa del pilota corianese, il tracciato principale si rinnoverà sulla distanza dei 15 chilometri, attraversando il suggestivo scenario delle colline care al campione. Un percorso simbolico per unire la passione podistica alla missione sociale della Fondazione.

Forte dei grandi numeri dello scorso anno, quando l’evento ha registrato oltre 900 presenze complessive tra atleti competitivi e camminatori, la gara punta a confermarsi uno dei momenti centrali della stagione sportiva cittadina. L’edizione 2026 porta con sé un’importante novità per quanto riguarda la sicurezza e l’organizzazione logistica: la partenza e l’arrivo della gara saranno allestiti in via Caprera, nella cornice del Castello degli Agolanti. Confermata anche per quest’anno la rilevanza sportiva della manifestazione, che vanta il patrocinio della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e il prestigioso riconoscimento di gara nazionale.

La gara propone due differenti tracciati studiati sia per gli atleti professionisti sia per gli amatori. Il percorso principale, dedicato alla gara competitiva, si svilupperà sulla distanza di 15 chilometri, mentre per gli appassionati è previsto un percorso non competitivo da 5,8 chilometri.

Nella giornata di domenica 25 ottobre, viale Caprera sarà chiuso al traffico dalle 7 alle 12. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la massima tutela dei partecipanti lungo tutto il tracciato cittadino, il Comando della Polizia locale sarà impegnato nel presidio dei punti più critici del percorso, assicurando una capillare gestione della viabilità durante tutta la durata della corsa.



