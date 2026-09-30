Riccione, torna la ginnastica dolce per gli over 65: iscrizioni al via

Dal 12 ottobre ripartono i corsi "Benessere in movimento" in cinque palestre della città, con lezioni al mattino e al pomeriggio

Rimettersi in movimento, incontrare altre persone e prendersi cura della propria salute. A Riccione tornano i corsi di ginnastica dolce "Benessere in movimento", rivolti ai residenti over 65 e organizzati dai Servizi alla persona e alla famiglia del Comune insieme al Comitato territoriale Uisp di Rimini. Le attività partiranno lunedì 12 ottobre e saranno distribuite in cinque palestre, in diversi quartieri della città.

L'obiettivo è favorire l'attività fisica e la socializzazione, contribuendo allo stesso tempo a prevenire i problemi motori legati all'età. Per rendere i corsi più facilmente accessibili, sono stati previsti appuntamenti sia nella fascia mattutina sia in quella pomeridiana.

Le lezioni del lunedì, mercoledì e venerdì si svolgeranno dalle 9 alle 11 nelle palestre di viale Martinelli, viale Sicilia e al Playhall di viale Carpi. Negli stessi giorni, dalle 14.30 alle 16.30, sarà invece la palestra di viale Alghero a ospitare due sessioni. Altri appuntamenti pomeridiani sono previsti il lunedì e il venerdì nella palestra di San Lorenzo, in viale Bergamo, sempre dalle 14.30 alle 16.30.

Per chi vuole partecipare, le pre-iscrizioni sono già fissate per lunedì 5 e mercoledì 7 ottobre. Nelle palestre di viale Martinelli, viale Sicilia e al Playhall sarà possibile presentarsi dalle 9 alle 10, mentre nella struttura di viale Alghero le iscrizioni saranno raccolte dalle 14.30 alle 16.30. Per viale Bergamo è prevista una sola giornata di pre-iscrizione, lunedì 5 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30. Successivamente sarà comunque possibile iscriversi o chiedere informazioni direttamente ai tecnici e agli educatori presenti nelle palestre durante gli orari delle lezioni.

Restano invariate anche le tariffe rispetto allo scorso anno. La quota di iscrizione è di 10 euro, alla quale si aggiungono le tessere per le lezioni: 12 euro per otto ingressi oppure 18 euro per dodici ingressi. "Investire nella salute e nel benessere delle persone senior significa prendersi cura del tessuto sociale dell'intera comunità", sottolinea l'assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli. I corsi, spiega, rappresentano "ben più di una semplice attività fisica", perché diventano anche un'occasione di incontro e socializzazione, contribuendo a contrastare la solitudine. La scelta di distribuire le attività in cinque palestre, conclude Zoffoli, punta proprio a rendere il servizio più vicino e accessibile agli over 65 nei diversi quartieri della città.