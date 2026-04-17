Riccione, torna “Lo Smanèt”: arte, design e picnic nel parco di Villa Lodi Fè

Tre edizioni nel 2026: debutto dall’1 al 3 maggio con ingresso gratuito per la Festa dei Lavoratori e tante esperienze creative all’aria aperta

Con la primavera torna a Riccione “Lo Smanèt”, la galleria a cielo aperto dedicata all’arte, all’artigianato e al design, che trasforma il parco di Villa Lodi Fè in un rifugio di creatività e convivialità, a cura del Consorzio Riccione Intrattenimento. Quest’anno la manifestazione si presenta con un calendario particolarmente ricco che vedrà ben tre edizioni nel corso dell’anno: la prima in corrispondenza del ponte del Primo maggio, la seconda nel weekend della Festa della Repubblica (dal 30 maggio al 2 giugno), seguita dall’appuntamento di fine estate, “Lo Smanèt September Market”, previsto per il 12 e 13 settembre.

L’anteprima stagionale, “Lo Smanèt Spring Market”, prenderà il via dall’1 al 3 maggio con una novità assoluta: l’ingresso gratuito al parco per l’intera giornata del Primo maggio. Una scelta pensata per celebrare la Festa dei Lavoratori come un grande momento di convivialità, che ritrova il suo spirito più autentico proprio nel cuore del parco. Qui sarà allestita una grande area picnic ad accesso libero: un luogo di incontro ideale dove mangiare, stare insieme e condividere il piacere del tempo all’aria aperta tra le installazioni artistiche della villa. L’allestimento dell’area sarà in stile country living, ispirato alla vita di campagna e perfettamente inserito in un contesto naturale e sostenibile. Questa ambientazione calda e accogliente, utilizzerà soprattutto materiali di recupero per regalare quel tocco vintage che rimanda al passato, creando un rifugio accogliente, ricco di profumi e sapori.

Il programma de “ Lo Smanèt Spring Market” prevede una mostra-mercato con designer selezionati, installazioni immersive, spettacoli itineranti e un’area food a chilometro zero. Grande attenzione è rivolta alle esperienze sensoriali, come le mini sessioni di pittura botanica per sperimentare creativamente forme e texture di foglie, e l’“Area giochi Lo Smanèt”. Quest’ultima è un allestimento artigianale unico, costruito con legni, stoffe e metalli reinventati con poesia e creatività, capace di coinvolgere persone di tutte le età in un’esperienza relazionale e ludica tra le fronde del parco.

“Lo Smanèt Spring Market” apre al pubblico venerdì 1 maggio con orario dalle 11 alle 20 e ingresso gratuito, mentre sabato 2 e domenica 3 maggio l’apertura sarà dalle 10 alle 20 con un ticket d’ingresso di 3 euro. Il secondo appuntamento si terrà dal 30 maggio al 2 giugno: sabato 30 maggio dalle 11 alle 20, domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno dalle 10 alle 20, martedì 2 giugno dalle 10 alle 19, sempre con ingresso a 3 euro. In ogni edizione, l’ingresso è gratuito per persone con disabilità e bambini fino ai 10 anni di età.



