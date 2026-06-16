Riccione, torna “Magia in Movimento”: la grande danza protagonista alla Notte Rosa

Il 20 giugno in piazzale Roma uno spettacolo a cielo aperto firmato da Kledi Kadiu con étoile, talent e nuovi protagonisti della danza

Dopo aver incantato il pubblico nella sua prima edizione, Riccione si prepara a vivere una nuova, emozionante notte dedicata alla grande danza. Torna “Magia in Movimento”, lo spettacolo che trasforma il grande palco di piazzale Roma in un meraviglioso teatro a cielo aperto, dove il linguaggio universale del corpo si intreccia con l’energia della musica e la bellezza dell’arte. L’appuntamento è per sabato 20 giugno alle ore 22:00, nell’ambito del programma della Notte Rosa 2026, uno degli eventi più attesi e identitari dell’estate romagnola.

A firmare anche questa seconda edizione sarà Kledi Kadiu, ballerino e coreografo di fama internazionale, ideatore e direttore artistico dello spettacolo, che ha costruito un cast capace di unire grandi protagonisti della danza, talenti emergenti e volti amati dal grande pubblico.

A presentare la serata sarà Jody Cecchetto, conduttore radiofonico e televisivo tra i più apprezzati della nuova generazione. Volto di grandi eventi musicali live e protagonista di importanti produzioni radio e podcast, Jody porterà sul palco il suo stile spontaneo e coinvolgente, accompagnando il pubblico insieme a Kledi in un racconto capace di avvicinare la danza anche alle nuove generazioni. La sua presenza assume inoltre un significato particolare nel contesto della Notte Rosa, il giovane conduttore è infatti figlio di Claudio Cecchetto, ambasciatore dei grandi eventi e direttore artistico per Visit Romagna e autentico protagonista della cultura pop italiana, in un ideale passaggio di testimone tra due generazioni accomunate dalla stessa passione per l’intrattenimento, la musica e il contatto con il pubblico.

Dopo il successo dello scorso anno, “Magia in movimento” cresce e si evolve, ampliando il proprio respiro artistico e accogliendo nuove stelle. Ne nasce uno spettacolo ancora più ricco, capace di attraversare stili e sensibilità diverse, dal classico al contemporaneo fino alle contaminazioni più moderne.

Un mosaico di talenti internazionali sul palco di piazzale Roma

Sul palco si alterneranno alcuni dei volti più amati e seguiti della danza italiana, protagonisti di programmi televisivi di grande successo e dei più prestigiosi teatri nazionali.

Ad accendere la serata saranno Giada Lini e Graziano Di Prima, tra i ballerini professionisti più popolari del momento, protagonisti di “Ballando con le Stelle” e apprezzati a livello internazionale per il loro talento nelle danze latino-americane. Con la loro energia travolgente, il carisma e la sensualità che li hanno resi celebri al grande pubblico, porteranno in scena performance di forte impatto emotivo.

Dalla magia dei grandi teatri arriveranno invece Marianna Suriano, prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, e Giacomo Castellana, solista dello stesso teatro, interpreti d’eccellenza della danza classica, capaci di unire eleganza, tecnica e straordinaria intensità artistica.

Tra gli ospiti anche Anbeta Toromani, indimenticabile protagonista di “Amici” e oggi étoile tra le più amate dal pubblico italiano. La sua presenza al Gala segna una speciale reunion con Kledi Kadiu, direttore artistico dell’evento e suo storico compagno di avventura nel talent di Maria De Filippi. Insieme al primo ballerino Alessandro Macario, artista di riferimento della danza classica italiana, porterà sul palco l’eleganza e il prestigio di due interpreti che hanno scritto pagine importanti della loro carriera al Teatro di San Carlo di Napoli.

Spazio inoltre alla danza contemporanea con Riva & Repele, acclamati danzatori e coreografi che si sono distinti sui più importanti palcoscenici nazionali e internazionali, protagonisti di recente anche del prestigioso Romaeuropa Festival, una delle rassegne dedicate alle arti performative più autorevoli d’Europa. La loro presenza porterà in scena una visione innovativa della danza, capace di unire ricerca artistica, emozione e spettacolarità.

Direttamente dall’ultima edizione di “Amici”, salirà sul palco di piazzale Roma anche Alessio Di Ponzio, vincitore del circuito Danza del celebre talent show di Maria De Filippi, uno dei giovani talenti più promettenti del panorama italiano.

A rendere ancora più speciale l’evento saranno anche le scuole di danza di Riccione, Accademia “Antonella Bartolacci” e Riccione Dance Center, che porteranno in scena i propri allievi in una grande festa dedicata all’arte del movimento e alla passione per la danza.

Ne emergerà un vero e proprio mosaico di talenti capaci di dare forma a uno spettacolo dinamico, coinvolgente e profondamente emozionale, in grado di sorprendere e conquistare un pubblico trasversale.

L’ingresso è libero con il pubblico seduto in platea come a teatro per assistere ad uno spettacolo-evento unico che Kledi ha costruito, pensato e sognato per la città di Riccione.



