Riccione torna nell'epoca di Jane Austen per il decimo raduno

Dal 18 al 20 settembre tre giorni tra cinema, abiti d'epoca, tè, danze e letteratura per il raduno dedicato alla scrittrice inglese

Per tre giorni Riccione tornerà nelle atmosfere dell'epoca Regency, tra abiti d'epoca, tè pomeridiani, danze e letteratura. Dal 18 al 20 settembre arriva il "10th Meeting Austen Sense and Sensibility", il decimo raduno nazionale dedicato a Jane Austen e organizzato dal Club Sofa and Carpet di Jane Austen.

L'apertura è in programma venerdì 18 settembre alle 21 al Cinepalace, con la proiezione di "Ragione e sentimento", il film del 1995 diretto da Ang Lee e interpretato, tra gli altri, da Emma Thompson, Kate Winslet e Hugh Grant.

Sabato 19 settembre il Castello degli Agolanti si trasformerà invece in Donwell Abbey, la tenuta di campagna di George Knightley nel romanzo "Emma". La giornata prevede approfondimenti sulla vita di Austen e sulla pubblicazione di "Ragione e sentimento", un gioco letterario, un light lunch e lo "Strawberry Party", con tè, picnic, fiori e allestimenti ispirati all'epoca. Sarà esposto anche un guardaroba storico con abiti, gioielli, tessuti e cimeli d'epoca.

Nel pomeriggio ci saranno anche un mini stage di danza storica, letture al tramonto, fotografie in posa e ritratti dal vivo. La sera, alle 21 all'Hotel Admiral, spazio a "I sermoni di Jane. Gradisce un Fordyce dopo cena?", appuntamento ironico dedicato ai sermoni dell'epoca austeniana. Le attività al Castello sono su prenotazione.

Domenica 20 settembre sarà invece la giornata della "Promenade Austen", una sfilata in abiti storici da piazzale Roma lungo viale Ceccarini fino al Grand Hotel Des Bains. Il ritrovo è alle 9.30 e la partecipazione alla passeggiata è aperta anche a chi vorrà unirsi all'iniziativa. Seguirà il "Gran Ballo Matinée", quindi un light lunch.

Il pomeriggio sarà dedicato alla letteratura con il "Literary Afternoon": Giuseppe Ierolli parlerà del rapporto tra Jane Austen e le sorelle Brontë, Giulio Iovine presenterà il romanzo "Cartilagine" e Francesca Ghittoni terrà una lezione sul galateo del tè dall'Ottocento a oggi. A chiudere la giornata sarà il tradizionale tè delle cinque. Il raduno è curato dal Club Sofa and Carpet di Jane Austen, guidato dalla presidente Chiara Marcattili, con il patrocinio del Comune di Riccione.