Riccione, torna “Spring Break Italy” tra musica, sport e turismo giovanile

Dal 21 al 24 maggio la città ospita beach party, dj set e attività outdoor con circa 4mila presenze attese, oltre il 50% straniere

Riccione si prepara ad accogliere “Spring Break Italy”, l’evento che celebra l’energia della primavera e che trasformerà la città in un vibrante punto di ritrovo per migliaia di giovani. Tra beach party, dj set internazionali e attività outdoor, l’iniziativa offrirà un’esperienza immersiva unica all’insegna della musica, del divertimento e della socializzazione.

Dal 21 al 24 maggio, il grande evento organizzato da Abrakadabra - realtà locale leader nel turismo giovanile e nella destagionalizzazione, reduce dal grande successo di marzo con l’evento “100 Giorni Italia” – porterà a Riccione circa 4mila presenze, con una quota di turisti stranieri superiore al 50%, favoriti anche dal collegamento ferroviario diretto tra Monaco di Baviera e Riccione.

In questo contesto di grande respiro internazionale si inserisce un momento speciale dedicato interamente al territorio: la giornata di sabato 23 maggio sarà infatti l’occasione per la restituzione pubblica del progetto di Abrakadabra, patrocinato dal Comune di Riccione. L’area del Marano si accenderà grazie a un ricco programma che unisce musica, sport e intrattenimento, pensato per coinvolgere attivamente giovani, famiglie e le realtà commerciali locali. La giornata prenderà il via dalle 11 alle 18 in piazzale Vittorini con “Music by the Sea”: un suggestivo dj set affacciato sul mare, arricchito da scenografiche vele e bandiere, dove il pubblico potrà trovare anche un’area food & beverage e stand dedicati alla distribuzione di gadget, sviluppati in sinergia con le attività del quartiere.

Lo sport sarà grande protagonista grazie ai tornei pomeridiani: si comincia con il calcetto (dalle 12 alle 16) per poi passare al basket in piazzale Aldo Moro (dalle 14 alle 18). Il gran finale della manifestazione si sposterà all’Opera Beach Club, dalle 18 alle 21, con un “Beach party” ricco di attività tematiche.

L’iniziativa nasce con il preciso obiettivo di far dialogare in modo virtuoso sport, musica e sano divertimento, offrendo un’esperienza accessibile a tutti e contribuendo a rendere l’area del Marano un distretto vivo, dinamico e partecipato.



