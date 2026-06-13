Riccione, tornano i concerti all’alba “Albe in controluce”: musica e mare al sorgere del sole

Dal 21 giugno al 9 agosto la rassegna sulle spiagge del Marano e di San Martino

Nella cornice del mare, alle prime luci del mattino, i suoni, i colori e il ritmo stesso del paesaggio costruiscono un’atmosfera unica e sospesa. Tornano i concerti di Albe in controluce, la rassegna che sulle spiagge di Riccione trasforma il sorgere del sole in un’esperienza da vivere e condividere. La programmazione artistica di quest'anno si sviluppa con un’identità fortemente orientata alla ricerca sonora contemporanea: indie pop, attenzione ai testi, alle nuove tendenze e alle connessioni tra linguaggi artistici e ambiente.

Il debutto d'eccezione: la Notte Rosa si risveglia sul Marano

Ad aprire la rassegna, in un giorno dal valore fortemente simbolico, sarà uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Riviera. Domenica 21 giugno, alle ore 5:15, nel giorno del solstizio d’estate e nel cuore del weekend de La Notte Rosa, la spiaggia libera del Marano ospiterà Venerus.

Una delle voci più riconoscibili, intense e innovative del cantautorato contemporaneo italiano, Venerus è un artista capace di attraversare generi e linguaggi in una dimensione profondamente personale e internazionale. Con Speriamo – Il tour 2026 (organizzato e prodotto da Magellano Concerti), porterà dal vivo un progetto che nasce come naturale estensione del suo ultimo album: uno spettacolo immersivo in cui le canzoni diventano materia viva e si intrecciano con racconti, visioni ed emozioni. Il concerto si configurerà come una grande esperienza in un tempo sospeso, fragile e potentissimo, dove la musica incontra il mare e l’ascolto si fa totale.

Il viaggio musicale di Albe in controluce proseguirà poi per tutta l'estate con una serie di appuntamenti imperdibili. Domenica 5 luglio la spiaggia di San Martino accoglierà l'eclettica Mille con il suo live Risorgimento, seguita il 12 luglio sul Marano dal cantautorato rap e letterario di Dutch Nazari. Il 19 luglio sarà la volta di un progetto speciale di Giovanni Truppi tra parole e note, ispirato a Pasolini e Calvino, mentre il 26 luglio la scena sarà tutta per la giovane cantautrice e produttrice Sara Gioielli, in collaborazione con il Riccione Summer Jazz. Il cartellone si chiuderà domenica 9 agosto a San Martino con l'esperienza immersiva tra musica e meditazione di Gloria Campaner e Thea Crudi.

“Inaugurare la rassegna nel weekend della Notte Rosa con un artista visionario e contemporaneo come Venerus definisce subito lo spessore culturale e di ricerca di questa edizione – commenta la vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Riccione, Sandra Villa –. La performance di Venerus sulla spiaggia del Marano sarà un momento d'ascolto profondo e una grande esperienza collettiva, capace di unire la bellezza del nostro territorio alla forza della nuova musica italiana. Questa apertura lancia un segnale chiaro su ciò che rappresentano le Albe in controluce: un cartellone ambizioso, contemporaneo e aperto alle nuove tendenze, che consolida la nostra città come destinazione di riferimento per la cultura e lo spettacolo”.

Le nuove location e la rassegna

Tra le novità più rilevanti di questa edizione ci sono le location: i concerti si svolgeranno in due spiagge libere – la spiaggia libera del Marano (tra le zone 132 e 134) e la spiaggia libera di San Martino (zona Abissinia) – scelte per organizzazione, logistica, accessibilità e capienza. Una strategia dell'Amministrazione per far sì che il suono dell'estate si diffonda in modo armonico nella geografia della città.

La rassegna è promossa, curata e organizzata dagli assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Riccione in collaborazione con gli operatori balneari. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Il programma completo



Domenica 21 giugno, ore 5:15

Venerus – Speriamo – Il tour 2026

Riccione, Spiaggia libera Marano (zone 132-134)





Domenica 5 luglio, ore 5:15

Mille – Risorgimento live

Riccione, Spiaggia libera San Martino (zona Abissinia)





Domenica 12 luglio, ore 5:15

Dutch Nazari – Guarda l’estate amore mio

Riccione, Spiaggia libera Marano (zone 132-134)





Domenica 19 luglio, ore 5:30

Giovanni Truppi – La lunga fiaba di sabbia

Riccione, Spiaggia libera Marano (zone 132-134)





Domenica 26 luglio, ore 5:30 Sara Gioielli – Gioielli Neri Tour (In collaborazione con Riccione Summer Jazz) Riccione, Spiaggia libera San Martino (zona Abissinia)





Domenica 9 agosto, ore 5:30

Gloria Campaner & Thea Crudi – Yantra. Nel tempio del suono

Riccione, Spiaggia libera San Martino (zona Abissinia)

Tutti i concerti sono a ingresso libero.



