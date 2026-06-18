Riccione, tornano le “Albe dello Yoga”: benessere all’alba tra mare e natura

Dal 20 giugno al 5 settembre incontri gratuiti nel parco di Villa Mussolini e due appuntamenti speciali sul mare

Anche quest’anno Riccione rinnova uno degli appuntamenti più amati dell’estate dedicati al benessere e alla connessione con la natura. Tornano Le Albe dello Yoga, l’iniziativa promossa dal Comune di Riccione, curata Renza Bellei, per accompagnare cittadini e ospiti in un percorso di risveglio fisico e mentale immersi nella quiete delle prime ore del giorno.

Gli incontri si svolgeranno tutti i sabati dal 20 giugno al 5 settembre, dalle 6:30 alle 7:30, nel parco di Villa Mussolini, a pochi passi dal mare. Le lezioni saranno adatte a praticanti di ogni livello e a offerta libera.

Novità dell’edizione 2026 saranno due appuntamenti speciali in piazzale San Martino, luogo simbolico affacciato sul mare che offrirà una suggestiva cornice per celebrare questa disciplina millenaria. Il primo si terrà domenica 21 giugno alle 18:30, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga; il secondo sabato 25 luglio alle 6:30, per un’esperienza all’alba all’insegna del benessere, della condivisione e del contatto con il mare.

L’estate a Riccione comincia così: a piedi nudi sull’erba, respirando a pieni polmoni il nuovo giorno, mentre la luce dell’alba accompagna movimenti lenti e consapevoli. Un’occasione per ritagliarsi uno spazio di ascolto, energia e serenità. L’iniziativa si inserisce nel calendario estivo della città, tra sport, cultura e turismo sostenibile con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, consapevole e a contatto con l’ambiente.

Per partecipare all’attività, è consigliabile portare un tappetino e indossare abiti comodi.



Il Calendario

Ogni sabato dal 20 giugno al 5 settembre

Parco di Villa Mussolini

ore 6:30 – 7:30





Eventi speciali





Domenica 21 giugno – Giornata Internazionale dello Yoga

Piazzale San Martino

ore 18:30 – 19:30





Sabato 25 luglio – Alba dello Yoga sul mare

Piazzale San Martino

ore 6:30 – 7:30





