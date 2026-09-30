Riccione, tornano le auto e moto d’epoca: arriva "Ruote nella Storia"

Domenica 18 ottobre oltre 40 equipaggi si ritrovano in piazzale Roma prima di partire verso le colline tra Romagna e Marche

Riccione torna a essere una vetrina per gli appassionati di motori d'epoca. Domenica 18 ottobre è in programma la settima edizione di "Ruote nella Storia", il raduno di auto e moto storiche promosso dall'Automobile Club Rimini insieme ad Aci Storico, con il patrocinio del Comune di Riccione.

Il cuore della manifestazione sarà piazzale Roma, dove fin dalle prime ore della mattina sono attesi oltre 40 equipaggi. Auto e moto d'epoca saranno esposte al pubblico prima di lasciare la città per il giro turistico nell'entroterra. Un'occasione per vedere da vicino modelli che hanno segnato epoche diverse della storia dell'automobile e della mobilità.

La partenza della carovana è fissata alle 9. Da Riccione i partecipanti seguiranno un itinerario sulle strade collinari tra Romagna e Marche, attraversando l'entroterra fino all'arrivo nel borgo di Sassocorvaro.

Non si tratta di una gara: l'iniziativa è infatti a carattere turistico e si svolgerà su strade normalmente aperte al traffico. Non sono previste prove sportive o agonistiche e gli equipaggi dovranno rispettare le regole del Codice della strada. Per una giornata, dunque, piazzale Roma diventerà il punto di partenza di un viaggio tra storia, motori e paesaggi dell'entroterra, con le vetture e le moto storiche protagoniste prima dell'escursione sulle colline romagnole e marchigiane.