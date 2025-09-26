Riccione, tornano le casette dell’acqua: servizio attivo entro fine ottobre

Sette postazioni distribuite sul territorio offriranno acqua potabile refrigerata e frizzante a prezzi calmierati

Entro la fine del mese di ottobre riprenderà la piena attività delle sette casette dell'acqua distribuite sul territorio comunale. I cittadini potranno tornare a riempire le proprie borracce e bottiglie presso gli erogatori di acqua potabile refrigerata e gasata collocati in viale Sicilia, viale Puglia, viale Lazio, viale Veneto, quartiere Raibano, viale Saluzzo e viale Oglio. Le casette dell’acqua, ormai parte integrante della vita quotidiana della città, riprenderanno pienamente l'attività tra la metà e le fine di ottobre grazie al nuovo affidamento della gestione ad Adriatica Acque Società Benefit S.r.l. di Savignano sul Rubicone.

Le postazioni metteranno a disposizione acqua di qualità a prezzi calmierati: 5 centesimi al litro per la naturale refrigerata e 10 centesimi al litro per la frizzante refrigerata.

La scelta di garantire la continuità del servizio, nasce dal grande riscontro che le casette hanno riscosso tra i cittadini negli anni passati. Oltre a fornire acqua fresca e sicura a costi contenuti, queste strutture rappresentano infatti un esempio concreto di sostenibilità ambientale. Grazie al loro utilizzo, è stato possibile ridurre in maniera significativa il consumo di bottiglie in plastica monouso e, di conseguenza, abbattere le emissioni di CO₂ derivanti dalla loro produzione e trasporto.

Il nuovo contratto con Adriatica Acque, prevede una durata di 6 anni prorogabili di ulteriori 2, con le utenze di acqua ed energia elettrica a carico del Comune di Riccione.

“Le casette dell'acqua sono un progetto che unisce in modo virtuoso convenienza economica, alta qualità dell'acqua e un tangibile rispetto per il nostro ambiente”, dichiara l’assessore all'Ambiente Christian Andruccioli. “L'amministrazione ha voluto fortemente garantire la continuità di questo servizio perché i cittadini di Riccione hanno dimostrato di credere in questa scelta ecologica. Ogni volta che riempiamo una bottiglia riciclabile, compiamo un piccolo gesto quotidiano con un grande impatto collettivo: riduciamo la produzione di rifiuti plastici e promuoviamo uno stile di vita concretamente più sostenibile”.