Riccione, tornano le passeggiate storico-naturalistiche: due itinerari tra storia, natura e memoria della città

Il 19 ottobre un percorso dedicato alle scuole, tra il Parco Olivetani, l’Arboreto Cicchetti e Villa Lodi Fè, con racconti e teatro per i 100 anni di Riccione

Tornano le passeggiate storico-naturalistiche nella storia e nel verde di Riccione a cura di Città Teatro, con due appuntamenti che avranno luogo nelle giornate del Compleanno di Riccione a ottobre e nei colori autunnali di novembre. Accompagnati da attori, botanici ed archeologi, con un’attenzione particolare al coinvolgimento di realtà culturali cittadine, i due percorsi di attraversamento della città, attesi e apprezzati sia dalle scolaresche che dalla cittadinanza, si rinnovano con nuove collaborazioni e attingono a inedite curiosità sulla città.

Lunedì 19 ottobre (in caso di maltempo lunedì 26 ottobre ), ore 9.00-12.30

MUGNAI, GIARDINIERI, PESCATORI: LEGGERE LE TRACCE, è una passeggiata patrimoniale accompagnata da attori, botanici, esperti del verde e archeologi, dedicata a 4 classi delle scuole medie degli Istituti Comprensivi I.C. G. Zavalloni e I.C.S. n.1 di Riccione. Il percorso mattutino inizia con l’archeologo Andrea Tirincanti con Vittoria Gravina, dal racconto dell’evoluzione del luogo nei diversi momenti storici (da area di lavoro destinata all’industria della costruzione con la fornace Piva, a luogo di cultura con la attuale Scuola Media Geo Cenci e la neonata sede del Museo del Territorio). Con il professor Loris Bagli verrà raccontata la vegetazione fluviale del Parco Olivetani e verrà illustrata la differenza fra piante artificiali e piante naturali; Mario Sala (ufficio Ambiente Comune di Riccione) condurrà i ragazzi dal parco Olivetani che costeggia il Rio Melo fino all’Arboreto Cicchetti, intercalato al racconto degli atti di Città Teatro circa la storica famiglia di vivaisti Cicchetti che ha contribuito a costruire la proverbiale fama di Perla verde dell’Adriatico. All’Arboreto, acquisito dal Comune di Riccione, esiste ancora una zona privata di proprietà di alcuni eredi, che stanno costituendo la start-up Boscomare: grazie alla loro collaborazione sarà possibile accedere all’area privata, ancora incontaminata, dove i ragazzi potranno godere di una esperienza di ascolto e immersione nella natura con l’associazione NatureTherapy. La passeggiata proseguirà lungo Viale Ceccarini con sosta al giardinetto della casa municipale, sede di siepi basse e alberature datate che raccontano anche la funzione decorativa e architettura del disegno di un paesaggio; per arrivare al giardino Villa Lodi Fè, bene storico tutelato. Questo parco, di cui pochi conoscono la vera storia e che i ragazzi identificano solo come parco della stazione, nasconde invece dei veri e propri tesori fra cui un Tasso che viene valutato intorno agli 80 anni. Incastonata nel parco, la villa liberty detta Villino Monti, che darà, dopo un breve ristoro, l’occasione per raccontare l’epoca storica detta “dei villini”. Dopo una merenda, i ragazzi si accomoderanno sulle sedie predisposte da Geat e assisteranno a un recital delle attrici Francesca Airaudo e Giorgia Penzo (Città Teatro) con brani tratti da “Racconti vista mare” in occasione del Compleanno di Riccione. Il recital è una dedica alla città di Riccione in occasione dei suoi 100 anni e ne ripercorre alcuni dei momenti più importanti. Una storia che inizia dai primi proibiti bagni di mare dell'Ottocento fino ad arrivare alla città degli anni ‘90 raccontata da Pier Vittorio Tondelli. In mezzo, la battaglia per l'indipendenza comunale, il boom economico e la trasformazione da piccolo villaggio di pescatori alla odierna stazione balneare di fama internazionale. Dalla galleria delle memorie emergono così anche i protagonisti della storia locale, dai promotori dell'autonomia comunale agli ospiti illustri delle serate da sogno al Dancing Savioli negli anni sessanta e settanta. Tra racconti divertenti e storie di un’ imprenditoria che si è fatta da sé, non manca l'elemento creativo del riccionese e della sua proverbiale accoglienza. Infine con Francesco Cesarini, presidente di Famija Arciunesa, i ragazzi parteciperanno ad un quiz interattivo sulle informazioni apprese, sullo stile de “La campanella” di cui lo stesso Cesarini, noto cronista sportivo, è stato conduttore sul canale Icaro TV. I vincitori conquisteranno per la propria classe una copia omaggio del libro di Fosco Rocchetta “Il Rio Melo a Riccione. Storia e natura” - ed La Piazza 2026. La passeggiata sarà scortata dalla Polizia Locale per accompagnare in sicurezza i ragazzi e i loro accompagnatori in tutti gli attraversamenti Al termine della passeggiata, rientro a scuola, a piedi per le classi più vicine, o con trenino a cura di Trenini di Riccione. Prenotazioni Passeggiata riservata Scuole: Roberta Nicolini [email protected]

Domenica 22 novembre (in caso di maltempo domenica 29 Novembre), ore 14.30-19.00