Riccione: tre serate in Piazzetta San Martino tra informazione, cultura e attualità

Il primo appuntamento è in programma venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21.30

L'associazione per la Difesa del Mare, in collaborazione con il Comune di Riccione e l'associazione Riccione Abissinia, organizza tre talk show a Riccione dedicati a informazione, cultura e attualità. Il primo appuntamento è in programma venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21.30, nella piazzetta al centro di Viale San Martino, ed è dedicato a un tema quanto mai attuale in una società che invecchia: "La longevità". Sul palco interverranno il noto geriatra e geragogo Marco Rossi , la naturopata Carla Aghito, Liliana Sanchez nutirizionista, il fisiatra Andrea Magagni, la maestra di yoga Simona Lodolini e l'esperta di estetica Paola Barogi. A stimolare il dibattito saranno le provocazioni dell'avvocata matrimonialista Alessandra Selmi del Foro di Modena, curatrice della rubrica Amore & Diritto sulle testate del gruppo Sae e sull'emittente regionale Trc.

Il secondo incontro che si terrà venerdì 7 agosto, alle ore 21.30, sempre nella piazzetta di Viale San Martino, è un format di successo: il talk show "L'arte di amarsi". Ospiti della serata saranno il giornalista e sociologo Mauro Pecchenino, autore di numerosi saggi dedicati alla coppia e definito da Umberto Eco "lo scrittore della coppia", il giornalista e massmediologo Stefano Bergonzini, autore del libro Il Galateo Social, divenuto negli anni un punto di riferimento sul tema delle relazioni uomo-donna nell'era dei social media e la divorzista Alessandra Selmi, che nel confessionale laico del suo Studio assiste ogni giorno all'evoluzione della coppia e ne conosce dinamiche e fragilità. A condurre l'incontro sarà la giornalista Carla Aghito, ideatrice e curatrice della rassegna.

A chiudere il ciclo sarà sabato 5 settembre, alle ore 21.30, il talk "Potere Social", dedicato ai temi affrontati nell'ultimo libro di Stefano Bergonzini, pubblicato da Pendragon. Al centro della serata l'uso dei Social media in maniera relazionale, sintetizzata nel messaggio del volume: "Il successo e il potere sono di chi sa comunicare, piacere, sedurre e, talvolta, persino mentire". Insieme all'autore interverranno l'avvocata ed esperta di social media Silvia Scalettaris, autrice del capitolo Bologna Social, dedicato al caso Alessandra Matteuzzi e ai rapporti tossici uomo-donna e l'avvocata divorzista Alessandra Selmi. La conduzione sarà affidata, anche in questa occasione, a Carla Aghito.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Al termine delle serate il pubblico sarà invitato a un brindisi accompagnato da stuzzicherie offerte da alcuni dei migliori locali di Viale San Martino.

