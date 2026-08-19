Riccione TTV Festival, si parte con un omaggio a Tondelli

Domenica 23 agosto al Parco degli Olivetani il film "Viva Tondelli". Dopo la serata di anteprima, il festival tornerà in autunno con spettacoli e incontri

Il volto di Pier Vittorio Tondelli apre il cammino del 28° Riccione TTV Festival. Domenica 23 agosto, alle 21.15, il Parco degli Olivetani ospiterà la proiezione di "Viva Tondelli: uno scrittore delle nostre parti", film documentario dedicato allo scrittore di Correggio, nell'ambito della rassegna Cinema nel Parco.

Tondelli ha avuto un rapporto diretto con Riccione Teatro, con cui ha collaborato per diversi anni, e dal 2015 il teatro della città porta il suo nome. Il documentario diretto da Michael Petrolini e prodotto dalla Regione Emilia-Romagna ripercorre la sua storia attraverso i ricordi del fratello Giulio, le parole di Alberto Bertoni, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Bologna, e le testimonianze di sei artisti che hanno avuto un legame particolare con la sua opera: Enrico Brizzi, Vinicio Capossela, Licia Lanera, Luciano Ligabue, NicoNote e Massimo Zamboni.

Il film racconta uno scrittore capace di dare voce alle culture giovanili degli anni Ottanta e di trasformare nei suoi libri i luoghi della sua vita, dalla pianura emiliana alla Riviera romagnola, territorio al quale rimase legato fino agli ultimi anni.

La serata sarà anche l'occasione per incontrare alcuni dei protagonisti del documentario. Al termine della proiezione interverranno Giulio Tondelli, Alberto Bertoni e NicoNote, insieme a Enza Negroni, presidente dell'Associazione Documentaristi Emilia-Romagna e produttrice esecutiva del film. A condurre l'incontro sarà Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro.

Quella del 23 agosto sarà una speciale anteprima del festival, che tornerà ufficialmente in autunno. Il 28° Riccione TTV Festival, organizzato da Riccione Teatro e diretto da Simone Bruscia, propone infatti un calendario di spettacoli, proiezioni e incontri con un primo appuntamento il 16 ottobre e poi quattro giornate consecutive dal 12 al 15 novembre.