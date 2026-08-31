Riccione, ultimi quattro appuntamenti per “Cinema nel parco”

La rassegna al Parco degli Olivetani chiude l’estate dopo 50 serate sotto le stelle, con quattro film in programma dal 31 agosto al 3 settembre

Ultimi giorni di programmazione per la rassegna che, nell’arena del Parco degli Olivetani, ha proposto per tutta l’estate un ricchissimo e avvincente cartellone di film per tutti i gusti: dai film cult alle grandi pellicole d’autore, dalle commedie ai film d’animazione ai successi del momento. “Cinema nel parco” ha regalato al pubblico riccionese 50 serate di cinema sotto le stelle promosse dall’associazione Dogville con il sostegno del Comune di Riccione.

L’ultima settimana di programmazione si apre lunedì 31 agosto con il thriller “Il caso 137” di Dominik Moll. Stéphanie è un’ispettrice dell’Igpn, l’organismo disciplinare che vigila sulla polizia francese. È lei che si trova a indagare sul caso di Guillaume, un ragazzo partito con la famiglia alla volta di Parigi per partecipare a una manifestazione e ferito gravemente da un proiettile antisommossa. Quando Stéphanie inizia a ricostruire l’accaduto capisce che il caso la tocca anche a livello personale, ma malgrado l’ostilità di molti colleghi sceglierà di andare fino in fondo.

Martedì 1 settembre il cartellone propone il giallo “La casa dalle finestre che ridono” di Pupi Avati. Stefano, un giovane restauratore, viene incaricato di riportare alla luce un macabro affresco in un isolato paese della bassa padana: il dipinto, opera di un artista morto suicida anni prima, raffigura il martirio di San Sebastiano tra le braccia di due donne dalle sembianze mostruose. Mentre il restauro procede, Stefano si ritrova avvolto in un’atmosfera di omertà e terrore, scoprendo che dietro i colori di quel muro si nasconde un segreto sanguinario che la comunità tenta disperatamente di proteggere.

Il film biografico, insieme poetico e ribelle, “Madame Clicquot” di Thomas Napper, è in programma mercoledì 2 settembre. Ambientato in Francia durante le guerre napoleoniche racconta la vera storia di Barbe-Nicole Ponsardin, passata alla storia come “Grande Dama dello Champagne”. Dopo la morte prematura del marito, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot si fa beffe delle convenzioni e prende le redini della nascente attività vinicola che aveva avviato con il consorte.

Il sipario sulla rassegna cala giovedì 3 settembre con la pluripremiata pellicola “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson. Quando il colonnello nazionalista Lockjaw rapisce la figlia Willa, l’ex rivoluzionario Bob Ferguson raduna i vecchi compagni d’armi del gruppo French 75 per dargli battaglia. Secondo adattamento tratto dai libri di Thomas Pynchon, è il più folle, adrenalinico e spettacolare film di Paul Thomas Anderson. Vincitore di 6 premi Oscar® tra cui Miglior Film.



