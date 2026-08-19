Riccione, un progetto per coinvolgere i giovani e rivitalizzare gli spazi pubblici

Il Distretto socio-sanitario cerca enti del Terzo settore per attività di volontariato, aggregazione e crescita rivolte ad adolescenti e ragazzi

Valorizzare i giovani, stimolare la vita di comunità e trasformare piazze, parchi e luoghi di ritrovo informali in spazi educativi e inclusivi. Muove da questi presupposti il progetto “Esperienze capacitanti a favore dei giovani”, promosso nell’ambito del Programma attuativo annuale del Distretto socio-sanitario di Riccione.

L’iniziativa punta a costruire interventi concreti dedicati ad adolescenti e ragazzi del territorio, lavorando in stretta sinergia con le istituzioni scolastiche locali.

Gli obiettivi del progetto

Il progetto nasce per offrire ai ragazzi del territorio distrettuale opportunità di crescita extrascolastiche capaci di fare da argine a fenomeni di isolamento e dispersione sociale. Al centro del progetto ci sono due pilastri fondamentali: il coinvolgimento dei giovani in esperienze di volontariato e la valorizzazione dell’aggregazione spontanea nei luoghi pubblici.

L’iniziativa persegue importanti finalità educative e sociali: incoraggiare il protagonismo giovanile stimolando lo spirito di iniziativa e l’impegno civico dei ragazzi attraverso attività di volontariato; sviluppare le life skills per favorire l’acquisizione di competenze trasversali e relazionali utili per la crescita personale. Tra gli obiettivi del progetto anche quelli di rigenerare gli spazi pubblici trasformando parchi e piazze in punti di ritrovo costruttivi, promuovendo al contempo la cura dei beni comuni, e rafforzare la rete educativa creando connessioni sempre più solide tra scuole, realtà locali e servizi del territorio.



Per realizzare queste fondamentali azioni, destinate alla comunità giovanile del territorio, il Distretto di Riccione ha pubblicato l’avviso rivolto agli enti del Terzo settore registrati al Registro nazionale Runts, in forma singola o associata (come le Associazioni temporanee di scopo). I soggetti candidati devono dimostrare un’esperienza consolidata nel settore socio-culturale o educativo e disporre di un referente tecnico qualificato. È prevista anche la possibilità di coinvolgere partner secondari per supportare specifiche attività operative. Le realtà selezionate saranno chiamate a co-progettare le azioni sul campo insieme all’ente pubblico, mettendo a disposizione risorse umane, competenze e strumenti per la riuscita delle attività.

Scadenza e modalità di presentazione

Gli enti del Terzo settore interessati a partecipare alla selezione dovranno inviare la propria proposta entro e non oltre le ore 23:59 del 5 settembre 2026.

La candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente via Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: [email protected]

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate entro il 28 agosto 2026.



