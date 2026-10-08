Riccione, un weekend tra arte, sport, musica e ambiente

Dal finissage della mostra di Angela Filippini al mercatino di Riccione Paese, passando per il beach clean-up e il pickleball

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende Riccione tra arte, musica, sport, archeologia e iniziative dedicate all'ambiente. Da venerdì a domenica sono diversi gli eventi in programma sul territorio, con proposte rivolte a pubblici diversi.

Si parte venerdì con il "Riccione Italy Riviera Open 2026", torneo di pickleball ospitato fino a domenica al PlayHall "Massimo Pironi". Gli atleti si sfideranno su sette campi indoor nelle specialità del singolare, doppio e doppio misto, suddivisi per categorie di livello e fasce d'età. Sabato sarà invece la giornata dedicata all'arte e alla musica. Alle 16, al Centro di buon vicinato di viale Ortona 14/A, è in programma l'open day del corso di propedeutica musicale rivolto a bambini e bambine. Il percorso, organizzato dalla Brutta Scimmia Aps insieme alla Scuola di musica del Corpo bandistico di Mondaino e alla Myo-Mondaino Youth Orchestra, partirà ufficialmente il 16 ottobre con nove incontri dedicati a gioco, ritmo, ascolto e movimento. Alle 18, a Villa Franceschi, è previsto il finissage della mostra "I cercatori di stelle. Quando la materia tende alla luce" di Angela Filippini. L'appuntamento conclusivo vedrà l'intervento del professor Guido Candela. La mostra, articolata nelle cinque sale della Galleria d'arte moderna e contemporanea, propone opere realizzate attraverso tessuti, fili e pigmenti sottoposti a taglio, cucitura, stratificazione e abrasione. L'ingresso è libero. Domenica il programma si apre con "Chi cerca trova", il tradizionale mercatino dell'antiquariato e del collezionismo che dalle 7 alle 18 occuperà piazza Matteotti, corso Fratelli Cervi e viale Diaz, nel cuore di Riccione Paese.

Dalle 10 alle 12 spazio invece all'ambiente con l'Adriatic Heroes Day. Alla foce del Marano, con ritrovo al parcheggio del Beach Village, cittadini, famiglie e turisti potranno partecipare al beach clean-up organizzato da Futuro Verde Aps insieme a 2Hands per raccogliere i rifiuti e contribuire alla pulizia del litorale. Alle 16 il Museo del Territorio "Luigi Ghirotti" inaugura invece la rassegna autunnale "Domeniche al museo per famiglie". Il primo appuntamento, "Un telaio di storie", è un laboratorio gratuito rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni e dedicato all'antica arte della tessitura nell'Età del Bronzo. L'attività sarà curata dall'archeologa Sonia Zannoni e prevede la prenotazione obbligatoria.