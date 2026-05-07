Riccione, un weekend tra cultura, mostre, teatro e grandi eventi

Cinema d’autore, salotti letterari in stile Regency, spettacoli, arte e sport: la città propone un ricco calendario diffuso tra Cinepalace, biblioteche, ville storiche e spazi all’aperto

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende Riccione, con un calendario capace di incontrare interessi diversi nel segno della cultura, dell’arte, dello sport e del benessere. Dalle storie raccontate dal cinema d’autore alle atmosfere di un salotto in stile Regency dal fascino contemporaneo evocate da una protagonista della letteratura contemporanea, passando per la commedia sociale, le grandi mostre ospitate nelle ville storiche, le attività all’aria aperta e i gli eventi sportivi di rilievo nazionale.

“La donna più ricca del mondo” e la ricerca della felicità: il 7 maggio al Cinepalace

Giovedì 7 maggio, la rassegna “Il Cinema d’autore” invita alla visione del film “La donna più ricca del mondo” di Thierry Klifa. La pellicola racconta la storia di Marianne Farrère, miliardaria a capo della galassia Windler, un grande impero economico e commerciale. Nonostante venda bellezza e cosmetici, Marianne vive intrappolata in un matrimonio di facciata e in una dorata gabbia di cristallo, finché la sua vita non viene scossa dall’incontro con un fotografo e scrittore irriverente. Tra i due nasce una passione che spinge la donna a ricoprire il nuovo compagno di denaro e attenzioni. La situazione all'interno della famiglia Farrère precipita quando la figlia decide di intervenire per difendere il controllo dell’impero.

L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.

Storie tra le nuvole: l’8 maggio in biblioteca

Appuntamento con la fantasia e le storie ad alta voce, domani pomeriggio, venerdì 8 maggio alle ore 17 in biblioteca (viale Lazio, 10). La rassegna “Storie tra le nuvole” dedica un appuntamento speciale ai bambini di età tra i 3 e gli 8 anni: la lettura animata “Il Bimboleone e altri bambini” a cura della cooperativa sociale Cuore 21 e Centro 21 di Riccione tra avventure incredibili e personaggi fantastici. Per info e prenotazioni: [email protected] oppure tel. 0541 600504.

Giovanna Zucca svela i segreti di Jane Austen: il 9 maggio alla biblioteca

Sabato 9 maggio, ultimo appuntamento con “Incontra Jane”, l'iniziativa che trasforma la Biblioteca comunale di Riccione in un salotto letterario in stile Regency, ideato e curato dal Club Sofà and Carpet di Jane Austen. Il pomeriggio si aprirà alle 15 con l’incontro tematico “Jane legge”, in cui Giulio Iovine esplorerà l’universo letterario di Jane Austen e delle scrittrici pioniere che hanno sfidato le convenzioni della sua epoca. Seguirà la sezione “Jane ispira”, che vedrà protagonista la scrittrice Giovanna Zucca, voce tra le più autorevoli nel panorama austeniano contemporaneo, con il suo romanzo “Il segreto di Miss Austen”, presentato in un format originale: in questa veste sarà intervistata dalla presidentessa del Club Sofà and Carpet di Jane Austen, Chiara Marcattili, che per l’occasione interpreterà uno dei personaggi del romanzo. L’appuntamento proseguirà nel giardino della biblioteca con “Jane sorseggia”, una degustazione di tè in stile a cura di Carlotta Mariani del blog “Five o’clock”: si potrà portare un ombrellino, un ventaglio o un cappellino, oppure, per chi lo desidera, anche il proprio abito Regency che renderà l’esperienza ancora più immersiva. A conclusione dell'evento, la sezione “Jane consiglia” renderà omaggio a Sophie Kinsella, la celebre autrice di “I love shopping” recentemente scomparsa, capace di raccogliere l’eredità dell’ironia austeniana e di reinventare con brillantezza la commedia di costume, rendendo i dilemmi sociali e sentimentali moderni tanto vividi quanto lo erano quelli dell’epoca georgiana.

La commedia sociale “La ballata di Romilda”: il 9 maggio alla Granturismo

Sabato 9 maggio (ore 21) la Sala Granturismo, all’interno del Palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini, ospita la commedia sociale “La ballata di Romilda”, opera che ha debuttato lo scorso settembre al “Festival delle abilità” di Milano. Lo spettacolo porta in scena la vita di Romilda, interpretata da Romina Volpinari: non una supereroina o una figura mitologica, ma una donna che vive pienamente la sua quotidianità e la passione per la danza su una sedia a rotelle. Il testo racconta con delicatezza, coraggio e ironia le sfide di una persona con disabilità motoria, sospesa tra barriere architettoniche e invisibili pregiudizi. Attraverso il dialogo tra Romilda e l’altro interprete, Marco Baldazzi, la narrazione personale si unisce al ritmo della stand-up comedy. Lo spettacolo, un viaggio tra teatro, danza e memoria, è diretto da Cecilia Vecchio, con la drammaturgia di Livia Castiglioni e le coreografie dello stesso Baldazzi (ingresso libero).

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: nel periodo primaverile la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

Villa Mussolini ospita al piano terra lo spazio “Generazione Riviera”, una parete dedicata a cinque fotografi d’autore che hanno raccontato il territorio negli anni, creando un filo immaginario tra passato, presente e futuro della Riviera e che si alterneranno con le proprie opere fino alla fine della mostra dedicata a Bruno Barbey. Il ciclo di esposizioni inizia con il fotografo Flavio Marchetti, misanese classe 1950 con una lunga carriera internazionale alle spalle. In mostra fino al 2 giugno una selezione di immagini scattate tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, tratte dal suo archivio privato “SilverBooks Project”, frutto di una ricerca trentennale dedicata a Misano e alla Riviera.

“Kairos. Il tempo cruciale” di Andrea Chiesi in mostra a Villa Franceschi

Villa Franceschi ospita la mostra personale di Andrea Chiesi dal titolo “Kairos. Il tempo cruciale”, visitabile fino al 17 maggio. L’esposizione riunisce una selezione di opere recenti, e in larga parte inedite, realizzate con la tecnica del disegno pittorico a inchiostro di china su carta Rosaspina, appartenenti al ciclo “Naturae vincit”, dove Chiesi indaga e si interroga sul rapporto tra natura, architettura e tempo. Le opere suggeriscono una riflessione sul paesaggio contemporaneo, sull’archeologia industriale e sul ritorno della natura negli spazi costruiti, tra atmosfere sospese e visioni interiori in cui il tempo sembra fermarsi.

Il percorso espositivo comprende anche una sala dedicata ad alcune opere di grandi dimensioni, appartenenti a una fase precedente della produzione. Nelle sale della villa spicca un’opera musiva che si inserisce nel racconto della mostra come espressione significativa di partecipazione e dialogo. Si tratta del mosaico Karma 34 (2019), realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna in occasione di un workshop con l’artista.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La mostra dedicata alle “21 Madri Costituenti” al Centro della Pesa

La galleria del Centro della Pesa ospita la mostra dedicata alle “21 Madri Costituenti”. L’esposizione, voluta dal Coordinamento nazionale donne Anpi e pensata come progetto itinerante, propone, attraverso pannelli informativi, un percorso tra biografie, volti e impegno civile delle 21 donne elette all’Assemblea costituente del 1946 che rappresentavano i diversi partiti del Paese dell’epoca. Il voto del 1946 segnò infatti una svolta storica, caratterizzata dall’ingresso pieno delle donne nella vita politica del Paese dopo anni di impegno e battaglie. All’interno della mostra, figure come Nilde Iotti, Lina Merlin e Teresa Mattei emergono come simboli del contributo femminile alla costruzione della democrazia e alla conquista dei diritti civili e politici.

La mostra resterà aperta a ingresso libero fino al 9 maggio, seguendo gli orari della biblioteca: il lunedì dalle 14 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50.

Sport e tempo libero

Proseguono al Playhall i “Campionati italiani giovanili di scherma”, fino al 14 maggio con gare di alto livello e importanti eventi federali, come il 62esimo “Gran premio Giovanissimi – Trofeo Renzo Nostini” in programma dal 7 al 14 maggio.

Domenica 10 maggio torna l’appuntamento “Chi cerca trova” che trasforma le vie dell’antico borgo di Riccione Paese in un vivace scenario espositivo, dove scoprire oggetti unici e particolari tra le bancarelle allestite in piazza Matteotti, corso Fratelli Cervi e viale Diaz, dal mattino fino alle 18.

Proseguono gli appuntamenti mattutini sul mare guidati da Stefano Visani: “Meditare camminando” alle 8:30 e “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” alle 9:30, in programma dal venerdì alla domenica con ritrovo in piazzale San Martino.



