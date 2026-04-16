Riccione, un weekend tra cultura, natura ed eventi: mostre, cinema, sport e tulipani in città

Dal viaggio alla letteratura, dalle esposizioni storiche alle attività all’aria aperta: il fine settimana propone appuntamenti diffusi tra Villa Lodi Fè, biblioteca, cinema e spazi espositivi, con iniziative per tutte le età e il ritorno del Parco dei tul

Un fine settimana ricco di opportunità per scoprire la città, immersa nella splendida scenografia di una primavera rigogliosa, tra migliaia di tulipani colorati, attende chi sceglierà Riccione per il tempo libero e il relax. Il calendario propone occasioni di intrattenimento e riflessione per ogni tipo di pubblico: dalle rassegne dedicate ai grandi viaggi al cinema d’autore con ospiti d’eccezione, fino alle mostre che celebrano l’80esimo anniversario del diritto di voto alle donne, raccontano l’Italia del boom economico ed esplorano il paesaggio tra natura e architettura. In programma anche un incontro con l’autore dedicato al suo nuovo libro, tra curiosità e racconti sul tema dei matrimoni, oltre a iniziative per famiglie e bambini nel parco in fiore di Villa Lodi Fè. Un weekend che mette al centro anche il benessere e la riconnessione con l’ambiente naturale, tra sport e attività all’aria aperta, trasformando Riccione in un grande palcoscenico per tutti.

“Il giro del mondo in 50 viaggi”: il 16 aprile in biblioteca

Questa sera, giovedì 16 aprile alle 21, la Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) ospita un nuovo incontro della rassegna “Racconti di viaggio”, curata dal gruppo Angolo dell’avventura di Rimini e Riccione. L’appuntamento, intitolato “Il giro del mondo in 50 viaggi”, vedrà protagonista Enrico Galasso. Attraverso un suggestivo racconto fatto di immagini e video, Galasso trasporterà il pubblico verso orizzonti infiniti, toccando mete celebri e destinazioni un tempo inaccessibili: un’occasione per viaggiare con la mente e con il cuore, scoprendo ciò che di più interessante resta dopo ogni avventura intorno al globo.

“Il Parco dei tulipani” tra fiori, spettacoli itineranti e solidarietà: dal 17 al 19 aprile nel giardino di Villa Lodi Fé

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile riaprono i cancelli sul suggestivo angolo d’Olanda nel cuore di Riccione. Tra mulini a vento, distese fiorite, giochi e spettacoli itineranti, “Il Parco dei tulipani” torna a sbocciare anche per una buona causa: il ricavato della vendita dei tulipani all’interno del parco sarà infatti devoluto alla onlus “Il tempo delle ciliegie”, che offre supporto e ascolto a persone affette da disturbi del comportamento alimentare, insieme alle loro famiglie e ai loro cari.

Nel parco tante attrazioni per i bambini: il labirinto di paglia, i giochi di una volta, la caccia alle uova, la piscina di chicchi di mais, la pesca delle paperelle e i gonfiabili per i più piccoli. A completare l’esperienza, la grande area di raccolta con oltre 50mila tulipani di più di 30 varietà, un vero spettacolo per lo sguardo. Nel fine settimana il parco si anima con un ricco programma di intrattenimento: sabato 18 e domenica 19 aprile spettacoli itineranti e musicali, truccabimbi, giocoleria e numeri di circo accompagneranno grandi e piccoli in un’esperienza ancora più coinvolgente.

Il percorso tra i colori della primavera è arricchito da un’area espositiva con mercatini a tema e da una zona ristoro con food truck: venerdì pomeriggio saranno disponibili proposte dolci per la merenda, mentre sabato e domenica l’offerta si amplia con proposte dolci e salate.

Il parco sarà aperto con i seguenti orari: venerdì 17 aprile dalle 14:30 alle 19:30; sabato 18 e domenica 19 con orario continuato dalle 10 alle 20. L’ingresso ha un costo di 6 euro e include la raccolta di un tulipano, da scegliere personalmente nella grande area dedicata. Per i bambini fino a 10 anni, il biglietto comprende anche la partecipazione alla caccia alle uova.

Paolo Rossi e la regista Valentina Zanella presentano “Non è la fine del mondo”: il 17 aprile al Cinepalace

Venerdì 17 aprile, il Cinepalace ospita la regista Valentina Zanella e il noto attore comico Paolo Rossi per presentare “Non è la fine del mondo”. In concorso al Bari Film Festival nella sezione dedicata al cinema italiano, la commedia di Valentina Zanella (già ospite al Cinepalace con “Manara”) è tratta dall'omonimo romanzo di Alessia Gazzola e intreccia leggerezza narrativa e riflessione esistenziale. Grazie alla presenza di attori affermati — da Paolo Rossi a Paolo Ruffini e Fotini Peluso — e di interpreti più giovani, si respira un equilibrio tra esperienza e freschezza in questa storia che ha al centro una giovane donna che vive un’instabilità lavorativa cronica. Quando finalmente raggiunge l’agognato obiettivo professionale di redattrice nella casa di produzione dei suoi sogni, resta aperto l’interrogativo cruciale: se la realizzazione professionale coincida davvero con la felicità.

L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall'aperitivo offerto da Indaco. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.

Inaugurazione della mostra dedicata alle “21 Madri Costituenti”: il 18 aprile al Centro della Pesa

Sabato 18 aprile alle 11:30, presso la galleria del Centro della Pesa, inaugura la mostra dedicata alle “21 Madri Costituenti”. L’esposizione, voluta dal Coordinamento nazionale donne Anpi e pensata come progetto itinerante, propone attraverso pannelli informativi un percorso tra biografie, volti e impegno civile delle 21 donne elette all’Assemblea costituente del 1946 che rappresentavano i diversi partiti del Paese dell’epoca. Il voto del 1946 segnò infatti una svolta storica, caratterizzata dall’ingresso pieno delle donne nella vita politica del Paese dopo anni di impegno e battaglie. All’interno della mostra, figure come Nilde Iotti, Lina Merlin e Teresa Mattei emergono come simboli del contributo femminile alla costruzione della democrazia e alla conquista dei diritti civili e politici. All’inaugurazione di sabato 18 aprile interverranno Annarita Tonini, presidente provinciale Anpi Rimini, Danilo Trappoli, presidente del comitato di sezione Anpi Riccione, e Floriana Rizzetto, presidente provinciale Anpi di Padova e consigliera nazionale Anpi.

La mostra resterà aperta a ingresso libero fino al 9 maggio 2026, seguendo gli orari della biblioteca: il lunedì dalle 14:00 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:50.

Debora Grossi presenta il suo libro “La stagione dei matrimoni”: il 18 aprile alla biblioteca

Sabato 18 aprile (ore 17) Debora Grossi presenta al pubblico riccionese il suo ultimo lavoro “La stagione dei matrimoni”, pubblicato da Minerva Edizioni: un romanzo che cattura lo spirito di questo periodo e lo trasforma in racconto, intrecciando emozioni, segreti e relazioni. Il libro sarà presentato alle 17 nel giardino della Biblioteca comunale (nella sala conferenze in caso di maltempo), nel corso di un appuntamento speciale condotto dalla giornalista Rita Celli. Oltre alla presentazione dell’opera, l’incontro si propone come un dialogo aperto e coinvolgente che permette di approfondire la trama del libro, soffermandosi sulle cerimonie e sui riti legati al matrimonio.

Durante il pomeriggio, il pubblico verrà simbolicamente trasportato nell’atmosfera di una vera celebrazione: tra parole, suggestioni e letture scelte, l’autrice restituirà le emozioni e i retroscena del “grande giorno”, in un equilibrio raffinato tra riflessione e leggerezza.

Equilibrio interiore e “Connessioni naturali”: il 19 aprile all’Arboreto Cicchetti

Domenica 19 aprile l’Arboreto Cicchetti ospita la giornata organizzata dall’associazione nazionale NatureTherapy Ets e che si svolge in contemporanea in 45 luoghi d’Italia. L’iniziativa, intitolata “Connessioni naturali”, nasce per offrire la possibilità di ritrovare il legame con l’ambiente e riscoprire l’equilibrio interiore attraverso il potere terapeutico del verde.

La giornata inizia alle 10 con un webinar in diretta su YouTube che ospiterà gli interventi tematici di Marco Nieri, Kutluhan Özdemir, Federica Portentoso e Fabio Bortesi, esperti che illustreranno il potere terapeutico della natura nella vita quotidiana, oltre alle testimonianze di 5 facilitatori NatureTherapy. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, l’attività si sposterà sul campo all’interno dell’Arboreto Cicchetti, dove i partecipanti saranno guidati da Mauro Melissano, facilitatore NatureTherapy, in un’esperienza pratica e sensoriale immersiva.

Restano disponibili ancora solo pochi posti per partecipare alle “Connessioni naturali”: la partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite messaggio WhatsApp al numero 335 1269666 oppure online al link: https://naturetherapy.it/connessioni-naturali-2026/.

“Moliendo on board”, in viaggio tra suoni e immagini: il 19 aprile sul Metromare

Domenica 19 aprile, dalle 18:30 alle 20:30, il Metromare che collega Riccione a Rimini si trasforma in un inedito spazio narrativo e performativo d’avanguardia. Un viaggio unico tra suoni e immagini, arricchito da un set musicale con un super special guest, per un’esperienza esclusiva riservata a 80 persone. Per informazioni: Lorenzo Caminiti [email protected] e Cosetta Fulciniti [email protected]

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana. In molti scatti sembra di intravedere i personaggi di una moderna Commedia dell’Arte, gli stessi che popolavano anche il cinema di Pasolini, Visconti e Fellini. Nella visione in bianco e nero di Barbey riaffiora così la memoria di un’Italia che appartiene ai nostri genitori e ai nostri nonni: un’epoca che, dopo la guerra, cercava di ricostruire non solo le città ma soprattutto una rete di relazioni, legami e storie capaci di tenere unito un popolo.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: nel periodo primaverile la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

“Kairos. Il tempo cruciale” di Andrea Chiesi in mostra a Villa Franceschi

Villa Franceschi ospita la mostra personale di Andrea Chiesi dal titolo “Kairos. Il tempo cruciale”, visitabile fino al 17 maggio. L’esposizione riunisce una selezione di opere recenti, e in larga parte inedite, realizzate con la tecnica del disegno pittorico a inchiostro di china su carta Rosaspina, appartenenti al ciclo “Naturae vincit”, dove Chiesi indaga e si interroga sul rapporto tra natura, architettura e tempo. Le opere suggeriscono una riflessione sul paesaggio contemporaneo, sull’archeologia industriale e sul ritorno della natura negli spazi costruiti, tra atmosfere sospese e visioni interiori in cui il tempo sembra fermarsi. Nell’atmosfera rarefatta e sospesa che Chiesi riesce a restituire allo sguardo di chi li osserva, le antiche architetture e gli ambienti naturali sembrano ricongiungersi al trionfo della natura, autentica e assoluta protagonista dello spazio e del paesaggio. Il percorso espositivo comprende anche una sala dedicata ad alcune opere di grandi dimensioni, appartenenti a una fase precedente della produzione. Nelle sale della villa spicca un’opera musiva che si inserisce nel racconto della mostra come espressione significativa di partecipazione e dialogo. Si tratta del mosaico Karma 34 (2019), realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna in occasione di un workshop con l’artista.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Dal “Gran Buffet” di Marco Morosini a “Absurdism” di Giuseppe Palmisano (iosonopipo)

Fino al 3 maggio, alla Galleria MArCo, negli spazi della Bottega Brandina (viale Gramsci,1) prosegue “Gran Buffet” di Marco Morosini, mostra che con linguaggio pop e ironico riflette sui paradossi della società dei consumi (orari: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30, chiuso il martedì).

Al piano terra di The Box Riccione è invece visitabile “Absurdism” di Giuseppe Palmisano (iosonopipo), un percorso visivo dove la normalità devia verso l’inatteso, tra ironia e spaesamento (orari: dal mattino fino a tarda sera, visitabile fino a fine luglio 2026).

Sport, benessere e tempo libero

Sabato 18 aprile alle 17, presso i giardini “Athos Olmeda” in viale Lazio 10, inaugura il Caffè Sociale, un nuovo centro di Buon vicinato promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con Auser Rimini. Un luogo dove trovare proposte aperte a tutti: laboratori, letture, cineforum e momenti di festa, giochi e iniziative nel parco.

Fino al 18 aprile lo Stadio del nuoto ospita il Campionato italiano Assoluto primaverile Fin (in vasca 50 metri).

Il 18 e il 19 aprile al Playhall si svolge il Campionato interregionale di taekwondo Emilia Romagna 2026; stesse date per il pattinodromo che ospita il Campionato provinciale Fisr di giochi giovanili.

Domenica 19 aprile alle 9 prende il via la Rimini Marathon 2026: il grande evento podistico si snoda inizialmente tra il centro storico riminese e i borghi, per poi dirigersi verso sud toccando Riccione, Misano Adriatico fino a Portoverde e fare ritorno sul lungomare.

Tornano gli appuntamenti mattutini sul mare guidati da Stefano Visani: “Meditare camminando” alle 8:30 e “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” alle 9:30, in programma dal venerdì alla domenica con ritrovo in piazzale San Martino.