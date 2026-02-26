Riccione, un weekend tra teatro, cinema, arte e grandi eventi sportivi

Dalla satira di Niccolò Fettarappa al cinema d’autore sulla rivoluzione rumena, passando per mostre, incontri per famiglie e le finali di Coppa Italia di pallamano: un fine settimana per tutti i gusti

Riccione saluta il mese di febbraio con un fine settimana ricco di appuntamenti. Dalla parodia caustica e divertentissima sulle derive della vita moderna di Niccolò Fettarappa al cinema d’autore, che racconta i destini di personaggi sospesi tra speranza e dramma nella Bucarest della caduta del regime di Ceaușescu. Spazio anche agli scorci sulla natura, ai cieli stellati e alle albe incendiate, oltre alla visita guidata dedicata a uno stimato artista riccionese, fino all’attenzione per il mondo dell’infanzia e alle grandi competizioni nazionali di pallamano: un calendario vario, con proposte pensate per tutti.

La parodia caustica e divertente di Niccolò Fettarappa sulla vita moderna: il 26 febbraio alla Granturismo

Questa sera, giovedì 26 febbraio (ore 21), la stagione teatrale di Riccione ospita alla Granturismo “Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso”. L’opera, firmata da uno dei talenti più visionari del nuovo teatro italiano, Niccolò Fettarappa, è una parodia caustica e divertentissima sulle derive della vita moderna. Lo spettacolo, che vede in scena Fettarappa insieme a Gianni D’Addario, Lorenzo Guerrieri e Rebecca Sisti, immagina uno scenario surreale e distopico: in un’Europa che si avvia verso la fine del desiderio, una coppia in crisi cerca di sopravvivere all’inerzia del quotidiano tra ginnastica in salotto e notizie assurde di un’invasione di orsi. L’opera invita a ridere e a riflettere sulla società contemporanea, dove l’ossessione per la produttività e i ritmi lavorativi frenetici finiscono per anestetizzare i sentimenti e spegnere il desiderio.

Humour e dramma nella Bucarest dell’89 con “L’anno nuovo che non arriva”: il 26 febbraio al Cinepalace

Questa sera, giovedì 26 febbraio, appuntamento di prestigio della rassegna “Il Cinema d’autore” con “L’anno nuovo che non arriva”, il film rumeno di Bogdan Mureșanu trionfatore alla 81°Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Questa avvincente tragicommedia riporta il pubblico a Bucarest, nel cuore della rivoluzione del 21 dicembre 1989 che portò alla caduta del regime di Ceaușescu. In un affresco dove lo humour nero si mescola al dramma epico, le vite di personaggi apparentemente distanti si intrecciano in un crescendo di suspense, culminando nel momento storico in cui il destino di una nazione cambiò per sempre. L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo offerto da Indaco. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.

L’incontro per genitori ed educatori sulla crescita emotiva dei più piccoli: il 28 febbraio in biblioteca

Sabato 28 febbraio (ore 10), ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Le parole per dirlo” per genitori ed educatori, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Elena Barosi e dedicato al sostegno dello sviluppo emotivo dei bambini attraverso la lettura condivisa di albi illustrati. Il tema trattato, “Il corpo: da oggetto tabù a oggetto di dialogo”, sarà un momento di confronto su come parlare del corpo, delle sue trasformazioni e dei suoi confini, superando imbarazzi e silenzi, promuovendo una comunicazione rispettosa e consapevole. L’ingresso è gratuito su prenotazione (informazioni e prenotazioni: [email protected], tel. 0541 600504).

La retrospettiva su Roberto De Grandis: l’1 marzo la visita guidata a cura di Pier Paolo Del Bianco

Fino al 15 marzo, Villa Franceschi ospita l’esposizione “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”. La retrospettiva ripercorre l’intera carriera del poliedrico artista riccionese — pittore, illustratore, incisore, educatore e grafico — che ha saputo fondere un linguaggio visivo ispirato all’espressionismo tedesco con una spiccata sensibilità civile e pedagogica. Il percorso espositivo accompagna il visitatore dalle opere giovanili a quelle della maturità, mettendo in luce la ricchezza della sua produzione tra dipinti, disegni, grafiche e illustrazioni editoriali. La mostra, a ingresso libero, resta aperta al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Domenica 1 marzo alle 17 è in programma la visita guidata (ingresso libero) a cura di Pier Paolo Del Bianco, testimone d’eccezione dell’intero percorso di De Grandis. Il loro legame, nato tra le mura della Scuola del Libro di Urbino, ha attraversato decenni di scambi culturali e stimoli creativi, permettendo oggi a Del Bianco di offrire una lettura della mostra che unisce l’analisi tecnica al ricordo personale. Per informazioni: [email protected]

Albe incendiate, natura e cieli notturni in mostra al Centro della Pesa

Prosegue fino al 30 marzo “Girovagare”, la prima mostra personale di Alessandro Mazzoni allestita alla galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10). Chef di professione, Mazzoni rivela la sua anima di fotografo attraverso un percorso che nasce dal contrasto tra il rigore della cucina e la libertà della natura. L’esposizione si articola in tre momenti: dalle “Albe incendiate”, dove la luce trasforma il paesaggio, al racconto del territorio, esplorato con profonda sensibilità. Il viaggio culmina con la “Via Lattea e i cieli notturni”, immagini che incantano per profondità e rappresentano l’apice di un girovagare alla ricerca di una connessione con l’immenso. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca comunale: il lunedì dalle 14 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50. L’ingresso è libero.

Sport

Da oggi, giovedì 26 febbraio, e fino al 1° marzo il Playhall ospita le Finali di Coppa Italia maschili e femminili di pallamano organizzate dalla Federazione italiana giuoco handball.