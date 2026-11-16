Riccione, una serata dedicata all'Ayurveda per affrontare il cambio di stagione

Martedì 17 novembre al Centro della Pesa una conferenza sulle tre costituzioni ayurvediche. A guidare l'incontro sarà il medico ed esperto Federico Plebani. Ingresso libero

Come conoscere meglio il proprio corpo e affrontare i cambi di stagione mantenendo l'equilibrio psicofisico? Se ne parlerà martedì 17 novembre a Riccione, durante l'incontro "Le tre costituzioni ayurvediche. Come affrontare il cambio di stagione in armonia con la tua natura".

L'appuntamento è dalle 21 alle 23 nella sala conferenze del Centro della Pesa, in viale Lazio 10, nell'ambito del percorso di approfondimento promosso dal comitato Riccione Paese con il patrocinio del Comune. A condurre la serata sarà Federico Plebani, medico chirurgo ed esperto in Ayurveda. Specializzato nelle terapie Panchakarma presso la clinica SNA di Thrissur, in India, è anche docente di medicina ayurvedica all'Ayurvedic Point di Milano. Durante la conferenza illustrerà i principi delle diverse costituzioni fisiche ed energetiche secondo la tradizione ayurvedica, proponendo indicazioni pratiche per la cura di sé e per affrontare i passaggi stagionali. A presentare l'incontro sarà Vittoria Gravina.